Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".

Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 2 разів.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.