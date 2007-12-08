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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1541154215431544>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 170
вище 25.65
52%
88
25.55 - 25.6499
12%
21
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:30

  Burton_Hover написав:
Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".


Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:34

  zzzzzz написав:
  Burton_Hover написав:
Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".


Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )


перевернуть? :)
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рубчик к доллару на 50 копеек укрепился.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:54

Рыжик решил прыгать вверх )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:56

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.07.2019 15.07.2019
починає діяти з: 15.07.2019 16.07.2019
100 дол. США 2576.0584 2574.0920
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Начавшаяся около 12 попытка роста вскоре перешла в очередной период стабильности. За 3 часа котировки приподнялись в среднем на копейку. На исходе торгов опять что-то пытается исполнить Рыжик.

По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 49 копеек.

Теперь мы можем вернуться к интересным торгам среды.
Вышла статистика интервенций за прошлую неделю:
08-12.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 138.50
Продаж 0.00
Объем покупки соответствует тому, что показывает анализ ликвидности. Как мы помним, в среду НБУ был дважды замечен на рынке. Сначала с бидом, а затем с офером, но общий баланс операций оказался нулевым. Теперь по итогам недели видно, что оба выхода были показательными, а операции при этом не проводились.
НБУ так поступает не первый раз, но эта пятница особенно ярко показала эффективность таких заградительных котировок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:04

  zzzzzz написав:Рыжик решил прыгать вверх )))

Как-то он слабо прыгает) :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50

За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже ...

За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів
У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.
1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:52

  LuckyG написав:
  kravchukmv1987 написав:Yuri_61
Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)

Мне кажется что аленем становится человек тогда,когда начинает верить в стабильность гривны. Пока что жизнь показывает,что именно в момент,когда в это верит большинство,и происходит очередная кратная стрижка.


особенно всем на удивление крепчает гривна перед своим следующим обвалом в пропасть
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:02

  Василь-Рівне написав:За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів
У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.
1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.


Вот что выборы животворящие делают. Сколько бабла пришлось завести.
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