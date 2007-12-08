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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:30
Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:34
перевернуть?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рубчик к доллару на 50 копеек укрепился.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:56
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.07.2019 15.07.2019
починає діяти з: 15.07.2019 16.07.2019
100 дол. США 2576.0584 2574.0920
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Начавшаяся около 12 попытка роста вскоре перешла в очередной период стабильности. За 3 часа котировки приподнялись в среднем на копейку. На исходе торгов опять что-то пытается исполнить Рыжик.
По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 49 копеек.
Теперь мы можем вернуться к интересным торгам среды.
Вышла статистика интервенций за прошлую неделю:
08-12.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 138.50
Продаж 0.00
Объем покупки соответствует тому, что показывает анализ ликвидности. Как мы помним, в среду НБУ был дважды замечен на рынке. Сначала с бидом, а затем с офером, но общий баланс операций оказался нулевым. Теперь по итогам недели видно, что оба выхода были показательными, а операции при этом не проводились.
НБУ так поступает не первый раз, но эта пятница особенно ярко показала эффективность таких заградительных котировок.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50
За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже ...
За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів
У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.
1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:52
особенно всем на удивление крепчает гривна перед своим следующим обвалом в пропасть
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:02
Вот что выборы животворящие делают. Сколько бабла пришлось завести.
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