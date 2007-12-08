Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50

За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів

У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.

1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.

Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.