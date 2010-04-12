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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:55
rasmus написав:
Рубчик к доллару на 50 копеек укрепился.
Санкции начинают снимать, нас просто послали. История ничему не учит, к чему приводит чемберленство.
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