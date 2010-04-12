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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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vlad6603
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:58
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38
Burton_Hover написав:
это как раз проблемы тех, кто пипсует
Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать
ты очень сильный теоретик
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SILVER_UA
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