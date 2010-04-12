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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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vlad6603
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:58
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38
Burton_Hover написав:
это как раз проблемы тех, кто пипсует
Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать
ты очень сильный теоретик
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SILVER_UA
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:44
Elensk написав: Василь-Рівне написав:
За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів
У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.
1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд
, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.
Вот что выборы животворящие делают. Сколько бабла пришлось завести.
на следующий год местные выборы...так что все на гривнедепо!!!
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:29
SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
это как раз проблемы тех, кто пипсует
Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать
ты очень сильный теоретик
Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США.
Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:34
vitaliian написав: moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться
тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:34
Burton_Hover написав: vitaliian написав: moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться
тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.
наоборот можно сэкономить...
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:06
Burton_Hover написав: SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
это как раз проблемы тех, кто пипсует
Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать
ты очень сильный теоретик
Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США.
Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.
Здравствуйте Уважаемый "Burton_Hover".
В немецком языке , на котором так великолепно разговаривал мой отец , прошедший оккупацию, НЕТ такого слова "Jedem".
Если ВЫ попросите даже ГУГЛ , он скажет .... EDEM DAS SAINE.
К великому сожалению я плохо владею немецким......
ВСЕМ ПРИВЕТ , ХОРОШЕГО настроения и ЗДОРОВЬЯ.
С Уважением , ....
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холява
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