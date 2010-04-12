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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1541154215431544

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 171
вище 25.65
52%
89
25.55 - 25.6499
12%
21
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:23

Burton_Hover :) Перевернуть. И переделать в половник с длинной ручкой :)
vlad6603
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:58

скільки зараз боржників в Україні?

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https://opendatabot.ua/blog/342-erb
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:38

  Burton_Hover написав:это как раз проблемы тех, кто пипсует :) Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.

а может и не превышать :mrgreen: ты очень сильный теоретик
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:44

  Elensk написав:
  Василь-Рівне написав:За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів
У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора.
1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював.
Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.


Вот что выборы животворящие делают. Сколько бабла пришлось завести.


на следующий год местные выборы...так что все на гривнедепо!!! :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:29

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:это как раз проблемы тех, кто пипсует :) Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.

а может и не превышать :mrgreen: ты очень сильный теоретик


Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США.
Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:34

  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?


Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:34

  Burton_Hover написав:
  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?


Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.

наоборот можно сэкономить...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:06

  Burton_Hover написав:
  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:это как раз проблемы тех, кто пипсует :) Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.

а может и не превышать :mrgreen: ты очень сильный теоретик


Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США.
Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.



Здравствуйте Уважаемый "Burton_Hover".
Хотел поправить вас , но ошибся ...Простите !

ВСЕМ ПРИВЕТ , ХОРОШЕГО настроения и ЗДОРОВЬЯ.
С Уважением , ....
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:06

Темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким с марта 1992 года за все время регулярных наблюдений за ВВП

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Живите своим умом!
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