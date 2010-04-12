Василь-Рівне написав:За перші два тижні липня Нацбанк купив на міжбанку майже півмільярда доларів У першій половині липня Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку $459,7 млрд, повідомляється на сайті регулятора. 1−5 липня НБУ купив $321,2 млн, 8−12 липня — $138,5 млн. Продаж валюти в цей період Нацбанк не здійснював. Всього з початку року регулятор купив на міжбанку $2,1 млрд, продав — $231,43 млн. Чиста покупка валюти склала $1,9 млрд. Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України становили $20,6 млрд (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4%.
Вот что выборы животворящие делают. Сколько бабла пришлось завести.
на следующий год местные выборы...так что все на гривнедепо!!!
Burton_Hover написав:это как раз проблемы тех, кто пипсует Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать ты очень сильный теоретик
Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США. Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Burton_Hover написав:это как раз проблемы тех, кто пипсует Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
а может и не превышать ты очень сильный теоретик
Мы вроде коров вместе не пасли. И хотелось бы узнать среднемесячный уровень дохода успешного пипсовика в долларах США. Ну и повторюсь еще раз - как было написано над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, — Jedem das Seine.
Здравствуйте Уважаемый "Burton_Hover". Хотел поправить вас , но ошибся ...Простите !
ВСЕМ ПРИВЕТ , ХОРОШЕГО настроения и ЗДОРОВЬЯ. С Уважением , ....
Темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким с марта 1992 года за все время регулярных наблюдений за ВВП