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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1542154315441545 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 171 вище 25.65 52% 89 25.55 - 25.6499 12% 21 25.45 - 25.5499 8% 13 25.40 - 25.4499 9% 15 25.35 - 25.3999 3% 5 25.30 - 25.3499 1% 2 25.25 - 25.2999 2% 4 нижче 25.25 13% 22 Всього голосів : 171 Додано: Пон 15 лип, 2019 22:13 ЧИА написав: т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в руки

дл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в рукидл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1107 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1823 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 22:35 freeze написав: hxbbgaf написав: А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта. А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта.



Недавно прочитал и сразу о вас вспомнил.



Как-то еще президента Рейгана спросили - Вас не беспокоит огромный госдолг США ?

На что Рейган ответил : Этот госдолг такой огромный, что пусть беспокоится о себе сам.



Прошло 35 лет. Недавно прочитал и сразу о вас вспомнил.Как-то еще президента Рейгана спросили - Вас не беспокоит огромный госдолг США ?На что Рейган ответил : Этот госдолг такой огромный, что пусть беспокоится о себе сам.Прошло 35 лет. видите Рейган тоже знал этот анекдот он в США уже сколько лет передаеться по наследству

Мойша и Мотя легли спать. Мойша крутится, вертится с боку на бок, не может уснуть.

Мотя:

— Ну что ты крутишься, Мойша? Спи!

Мойша не спит, ворочается.

Мотя:

— Мойша, ну что ты все вертишься, спи уже, Мойша!

Безрезультатно.

Мотя:

— Ну, рассказывай уже, что натворил?

Мойша:

— Да ты понимаешь, Мотя, я занял у Изи сто рублей, и теперь не знаю как ему их отдать??

Мотя села на кровати, постучала в стенку:

— Изя!

Изя:

— А...

Мотя:

— Мойша у тебя занял сто рублей?

Изя:

— Да!

Мотя:

— Ну так он тебе их не отдаст!

Мойше:

— Спи спокойно, Мойша, теперь пускай он не

спит... видите Рейган тоже знал этот анекдотон в США уже сколько лет передаеться по наследству Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1107 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1823 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 22:47 Burton_Hover написав: vitaliian написав: moldashavanin написав:

Быстро люди узнают - у вас есть деньги

один удар по голове и нету денег .

Слишком рискованно так подставляться Быстро люди узнают - у вас есть деньгиодин удар по голове и нету денег .Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны? тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?



Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет. Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.

вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .



P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013

P.P.S. это не то что вы подумали я куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратил На экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ... - " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013P.P.S. это не то что вы подумалия куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратилНа экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ...- " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1107 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1823 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1542154315441545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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