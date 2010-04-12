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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:13
ЧИА написав:
т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в руки
дл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное
ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:35
freeze написав: hxbbgaf написав:
А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта.
Недавно прочитал и сразу о вас вспомнил.
Как-то еще президента Рейгана спросили - Вас не беспокоит огромный госдолг США ?
На что Рейган ответил : Этот госдолг такой огромный, что пусть беспокоится о себе сам.
Прошло 35 лет.
видите Рейган тоже знал этот анекдот
он в США уже сколько лет передаеться по наследству
Мойша и Мотя легли спать. Мойша крутится, вертится с боку на бок, не может уснуть.
Мотя:
— Ну что ты крутишься, Мойша? Спи!
Мойша не спит, ворочается.
Мотя:
— Мойша, ну что ты все вертишься, спи уже, Мойша!
Безрезультатно.
Мотя:
— Ну, рассказывай уже, что натворил?
Мойша:
— Да ты понимаешь, Мотя, я занял у Изи сто рублей, и теперь не знаю как ему их отдать??
Мотя села на кровати, постучала в стенку:
— Изя!
Изя:
— А...
Мотя:
— Мойша у тебя занял сто рублей?
Изя:
— Да!
Мотя:
— Ну так он тебе их не отдаст!
Мойше:
— Спи спокойно, Мойша, теперь пускай он не
спит...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:47
Burton_Hover написав: vitaliian написав: moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться
тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.
вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .
P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013
P.P.S. это не то что вы подумали
я куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратил
На экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ...
- " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:16
yama написав:
вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть
это айфоны такие, андроиды сбрасываются до заводских настроек и можно пользоваться.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 04:18
LuckyG написав: kravchukmv1987 написав:Yuri_61
Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)
Мне кажется что аленем становится человек тогда,когда начинает верить в стабильность гривны. Пока что жизнь показывает,что именно в момент,когда в это верит большинство,и происходит очередная кратная стрижка.
У вас короткая память. Когда были кратные девальвации, всегда было время переложиться.
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