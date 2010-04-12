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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1542154315441545

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 171
вище 25.65
52%
89
25.55 - 25.6499
12%
21
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:13

  ЧИА написав:т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в руки
дл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное
ээээ некоторые такую зарплату в день получают 10 у.е
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:35

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта.


Недавно прочитал и сразу о вас вспомнил.

Как-то еще президента Рейгана спросили - Вас не беспокоит огромный госдолг США ?
На что Рейган ответил : Этот госдолг такой огромный, что пусть беспокоится о себе сам.

Прошло 35 лет.
видите Рейган тоже знал этот анекдот :) он в США уже сколько лет передаеться по наследству
Мойша и Мотя легли спать. Мойша крутится, вертится с боку на бок, не может уснуть.
Мотя:
— Ну что ты крутишься, Мойша? Спи!
Мойша не спит, ворочается.
Мотя:
— Мойша, ну что ты все вертишься, спи уже, Мойша!
Безрезультатно.
Мотя:
— Ну, рассказывай уже, что натворил?
Мойша:
— Да ты понимаешь, Мотя, я занял у Изи сто рублей, и теперь не знаю как ему их отдать??
Мотя села на кровати, постучала в стенку:
— Изя!
Изя:
— А...
Мотя:
— Мойша у тебя занял сто рублей?
Изя:
— Да!
Мотя:
— Ну так он тебе их не отдаст!
Мойше:
— Спи спокойно, Мойша, теперь пускай он не
спит...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:47

  Burton_Hover написав:
  vitaliian написав:
  moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?


Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.

вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .

P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013
P.P.S. это не то что вы подумали :oops: я куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратил :| На экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ... :roll: - " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть
это айфоны такие, андроиды сбрасываются до заводских настроек и можно пользоваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 04:18

  LuckyG написав:
  kravchukmv1987 написав:Yuri_61
Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)

Мне кажется что аленем становится человек тогда,когда начинает верить в стабильность гривны. Пока что жизнь показывает,что именно в момент,когда в это верит большинство,и происходит очередная кратная стрижка.

У вас короткая память. Когда были кратные девальвации, всегда было время переложиться.
Вело
 
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