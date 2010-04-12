Додано: Пон 15 лип, 2019 22:47

Burton_Hover написав: vitaliian написав: moldashavanin написав:

Быстро люди узнают - у вас есть деньги

один удар по голове и нету денег .

Слишком рискованно так подставляться Быстро люди узнают - у вас есть деньгиодин удар по голове и нету денег .Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны? тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?



Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет. Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.

вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013P.P.S. это не то что вы подумалия куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратилНа экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ...- " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут