hxbbgaf написав:А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта.
Недавно прочитал и сразу о вас вспомнил.
Как-то еще президента Рейгана спросили - Вас не беспокоит огромный госдолг США ? На что Рейган ответил : Этот госдолг такой огромный, что пусть беспокоится о себе сам.
Прошло 35 лет.
видите Рейган тоже знал этот анекдот он в США уже сколько лет передаеться по наследству
Мойша и Мотя легли спать. Мойша крутится, вертится с боку на бок, не может уснуть. Мотя: — Ну что ты крутишься, Мойша? Спи! Мойша не спит, ворочается. Мотя: — Мойша, ну что ты все вертишься, спи уже, Мойша! Безрезультатно. Мотя: — Ну, рассказывай уже, что натворил? Мойша: — Да ты понимаешь, Мотя, я занял у Изи сто рублей, и теперь не знаю как ему их отдать?? Мотя села на кровати, постучала в стенку: — Изя! Изя: — А... Мотя: — Мойша у тебя занял сто рублей? Изя: — Да! Мотя: — Ну так он тебе их не отдаст! Мойше: — Спи спокойно, Мойша, теперь пускай он не спит...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
moldashavanin написав: Быстро люди узнают - у вас есть деньги один удар по голове и нету денег . Слишком рискованно так подставляться
тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
Главное не носить дешевые подделки под известные бренды, а то вдвойне обидно будет.
вот какой смысл красть дорогой смартфон ? он же при правильном пользовании без хозяина становиться кирпичом с которого только экран и батарейку худо бедно можно на барахолке толкнуть ,а это в лучшем случае $100 и то если хорошо заморочится, а еще и найти по телефону нового владельца с точностью до 100-500 метров проще простого, при желании и номер новой сим карты вставленной в телефон - дальше "дело техники" - сдать полиции, а они и рады заработку на пустом месте - приехать напугать делом, взять свой откуп и вернуть владельцу телепонку . Это я к тому что надо быть либо полностью тупым бы*** либо наркошей которому пофиг что бы телепонки красть .
P.S. я так залоченный в icloud айфон 5s продавал в далеком 2013 P.P.S. это не то что вы подумали я куда только не звонил сколько денег на звонки за границу в угадайку потратил На экране блокировки - номер без кода оператора и понеслось по всех возможных европейских кодах операторов ... - " Вы свою айфонку на леднике не теряли ? " Кто знает кто там на леднике возле Исландии мог потерять ... вот и лупил по всех вариантах кодов . Вывод на своей айфонке пишите полный номер с кодом страны +380... - если потеряете может вам вернут
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
kravchukmv1987 написав:Yuri_61 Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)
Мне кажется что аленем становится человек тогда,когда начинает верить в стабильность гривны. Пока что жизнь показывает,что именно в момент,когда в это верит большинство,и происходит очередная кратная стрижка.
У вас короткая память. Когда были кратные девальвации, всегда было время переложиться.