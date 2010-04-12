Сибарит написав:vitaliian Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало. Ситуация исправляется
таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике
кому там миски надоели?
Услышали таки форум. Миска была очень удобна для кого-то крупного неспешно и успешно откупающегося. К обеду додждались опускания цены на локальное дно и откупились. И так 5 дней подряд. Может сегодня концепция поменяется. А вообще на Форексе индекс доллара пошел вверх, Евро, соответсвенно, вниз. Так что такое начало МБ логично. Евро на МБ не выросло по сравнению со вчерашним. При этом ОПТы даже не шелохнулись.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.