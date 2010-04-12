RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1543154415451546

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 171
вище 25.65
52%
89
25.55 - 25.6499
12%
21
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике

кому там миски надоели?
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 697 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:53

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике


А как же. Обязательно. Где-то осенью:
https://www.youtube.com/watch?v=YkoHG_eu3sE
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 13.07.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:55

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике

кому там миски надоели?
Зображення


Услышали таки форум. Миска была очень удобна для кого-то крупного неспешно и успешно откупающегося. К обеду додждались опускания цены на локальное дно и откупились. И так 5 дней подряд. Может сегодня концепция поменяется. А вообще на Форексе индекс доллара пошел вверх, Евро, соответсвенно, вниз. Так что такое начало МБ логично. Евро на МБ не выросло по сравнению со вчерашним. При этом ОПТы даже не шелохнулись.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1543154415451546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1530, 1531, 1532
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15311 1813444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 09:50
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6665 1436908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73360)
16.07.2019 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.