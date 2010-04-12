таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике
кому там миски надоели?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:53
А как же. Обязательно. Где-то осенью:
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:55
Услышали таки форум. Миска была очень удобна для кого-то крупного неспешно и успешно откупающегося. К обеду додждались опускания цены на локальное дно и откупились. И так 5 дней подряд. Может сегодня концепция поменяется. А вообще на Форексе индекс доллара пошел вверх, Евро, соответсвенно, вниз. Так что такое начало МБ логично. Евро на МБ не выросло по сравнению со вчерашним. При этом ОПТы даже не шелохнулись.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем хорошего дня
Пошли на верх ?
Что там по аукционам на этой неделе ?
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:33
махровый боковик
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:49
Загальна ліквідність
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 64 394,9 (62 446,74 + 1 948,16) млн.
Овернайти - 11 578 (10 218 + 1 360) млн.
Загальна ліквідність 64 394,9 + 11 578 = 75 972,9(72 664,74 + 3 308,16(-4 643,1)) млн. гривень.
Додали загальної ліквідності 3/4 того, що вчора втратили + 3 308,16 млн. грн. На 515 млн. викупив валюти НБУ, та Автономні чинники додали ще 2 794 млн. гривень, що в 1.5 рази більше ніж учора. Вперше за останні 5 діб додала 632 млн. і готівка.
Ліквідність є! Куда піде в ОВДП, чи у валюту
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 лип, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:57
25.88-25.90/25.98-26.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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