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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1544154515461547>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике

кому там миски надоели?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:53

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике


А как же. Обязательно. Где-то осенью:
https://www.youtube.com/watch?v=YkoHG_eu3sE
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:55

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:vitaliian
Всего на всех не хватало, потому что всех было много, а всего мало.
Ситуация исправляется :)

таким темпом скоро у каждого будет кайен и трёшка на хрещатике

кому там миски надоели?
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Услышали таки форум. Миска была очень удобна для кого-то крупного неспешно и успешно откупающегося. К обеду додждались опускания цены на локальное дно и откупились. И так 5 дней подряд. Может сегодня концепция поменяется. А вообще на Форексе индекс доллара пошел вверх, Евро, соответсвенно, вниз. Так что такое начало МБ логично. Евро на МБ не выросло по сравнению со вчерашним. При этом ОПТы даже не шелохнулись.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
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Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем хорошего дня

Пошли на верх ?

Что там по аукционам на этой неделе ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:18

Може просто хтось миску перевернув?! :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:33

махровый боковик

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:36

покращення? 8)
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#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:49

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 64 394,9 (62 446,74 + 1 948,16) млн.
Овернайти - 11 578 (10 218 + 1 360) млн.

Загальна ліквідність 64 394,9 + 11 578 = 75 972,9(72 664,74 + 3 308,16(-4 643,1)) млн. гривень.

Додали загальної ліквідності 3/4 того, що вчора втратили + 3 308,16 млн. грн. На 515 млн. викупив валюти НБУ, та Автономні чинники додали ще 2 794 млн. гривень, що в 1.5 рази більше ніж учора. Вперше за останні 5 діб додала 632 млн. і готівка.

Ліквідність є! Куда піде в ОВДП, чи у валюту :?:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 лип, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:57

25.88-25.90/25.98-26.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:59

Откупил валюту, теперь можно и вверх )
Живите своим умом!
zzzzzz
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