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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1544154515461547

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:02

  zzzzzz написав:Откупил валюту, теперь можно и вверх )


Так вот кто миску перевернул!
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем растем, кроме ожиданий?
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:15

  Captain Obvious написав:На чем растем, кроме ожиданий?


http://www.profinance.ru/chart/usd_index/
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.07.2019
грн за 100 доларів США 2584.32
Доллар прибавил 10 копеек.
Сегодня сценарий на МБ несколько изменился. Начали ниже вчерашнего закрытия, компенсировав вечерние происки Рыжика. Движение начали в урочное время, но пошли вверх. Продолжительность первой фазы также была стандартной, и вовремя наступил период стабильности, который оказался короче, чем обычно. Сразу после 11 продолжили плавное, но уверенное восхождение.
Разворот совпал с ростом доллара в мире, но рост чуть интенсивнее.
НБУ вчера выкупил дежурную двадцатку.
Остатки на коррсчетах выросли за счет операций казначейства, инкассации и интервенции НБУ. Сдерживало рост увеличение объема суточных сертификатов.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.07.2019
Усього, млн дол. США 350.6
Обороты в пятницу традиционно чуть снизились, но для пятницы это очень много.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:20

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
08.07.2019 690,71 25,6022 -0,1092 26,8376 -0,0128
09.07.2019 846,55 25,4892 -0,1130 26,8209 -0,0167
10.07.2019 656,10 25,7005 0,21130 26,8103 -0,0106
11.07.2019 748,40 25,8018 0,10140 26,7995 -0,0108
12.07.2019 614,42 25,7606 -0,0413 26,7904 -0,0091

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,009845(-0,093316). Курс майже зупинився. Підросло в середньому по 0,9845 копійки за добу. Це на порядок повільніше ніж падало у попередньому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,011985(-0,008702). СерРічна падала на тижні в середньому по 1,1985 копійки за добу. Це скоріше в 1,38 рази ніж минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3556,1868(3149,0965) млн. долярів. Чутливо більші. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 711,24(629,82) млн. Виросли на 81,42 млн. І вони стали більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 546,31(539,66), які також виросли на 6,65 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,790419. Вона на 3,66(5,4) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,843173.

СередньоРічна за минулий рік на 12 липня - 26,6907611 на 9,97(17,45) копійки меньша за поточну величину СередньоРічного. Курс НБУ на 12 липня минулого року - 26,2282 більше поточного курсу НБУ на 38,50(14,955) копійки. Поточний курс на 12 липня 2017 року дорівнював 25,9107, що також на 6,75 копійок більше! Доляр вцілому дорожчий в цьому році на 9,97 копійки, а ось за поточним курсом він дешевший аніж в прошлому році і навіть дешевший за 2017 рік. :!:

Треба купувати доляр!

Подивитись графік.

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 1544154515461547
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