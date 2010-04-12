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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:00
s0v7a написав:
ВО
Вот что значит я сегодня купил немного евро
Правда я за гривну покупал
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:20
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:28
На чем рост? Или эти уже необратимое движение вверх? Нерезы закончились?
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VanKiss
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:32
VanKiss написав:
На чем рост? Или эти уже необратимое движение вверх? Нерезы закончились?
Халява закончилась.
Это пришел не Рыжик, а пока сын рыжика))
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:37
ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....
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etalonsystem2
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:46
zzzzzz написав:
Откупил валюту, теперь можно и вверх )
наглость
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:51
etalonsystem2 написав:
ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....
f'nk *d*ot
заробитчане и выборы) кино и немцы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:56
prodigy написав: zzzzzz написав:
Откупил валюту, теперь можно и вверх )
наглость
Это под мой депозит назначили дату выборов , и НБУ свое заседание ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6884 раз.
-
- Профіль
-
24
5
2
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