Вот что значит я сегодня купил немного евро
Правда я за гривну покупал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:00
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:20
межбанк
95/99
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чем рост? Или эти уже необратимое движение вверх? Нерезы закончились?
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:32
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:46
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:51
f'nk *d*ot
заробитчане и выборы) кино и немцы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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