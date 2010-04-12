RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1545154615471548

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:00

  s0v7a написав:
Зображення

ВО


Вот что значит я сегодня купил немного евро :mrgreen:
Правда я за гривну покупал
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34139
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6884 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:20

межбанк

95/99
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 06.04.16
Подякував: 698 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем рост? Или эти уже необратимое движение вверх? Нерезы закончились?
VanKiss
 
Повідомлень: 86
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:32

  VanKiss написав:На чем рост? Или эти уже необратимое движение вверх? Нерезы закончились?

Халява закончилась.
Это пришел не Рыжик, а пока сын рыжика)) :lol:
CasinoAA90
 
Повідомлень: 27
З нами з: 10.05.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....
etalonsystem2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.07.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:46

  zzzzzz написав:Откупил валюту, теперь можно и вверх )


наглость
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:51

  etalonsystem2 написав:ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....


f'nk *d*ot

заробитчане и выборы) кино и немцы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1545154615471548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1530, 1531, 1532
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15312 1813732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 11:21
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6665 1436955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73376)
16.07.2019 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.