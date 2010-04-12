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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1546154715481549

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:03

Господа, в четверг заседание монетарки НБУ , очень высокая вероятность что НБУ понизит учетку.
Ну а далее поток нерезов может упасть в разы, если в неделю на максимуме покупки достигали 5,5 млрд, то может все упасть до нуля....

Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:Знову спостерігаємо відскок під вибори, ну і напевно, по традиції, вниз після.
Було б чудово. Якраз 21 засвітиться кеш на картці - закінчився гривнедепо, то я б на падінні й відкуплявся в валюту :D
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:17

  etalonsystem2 написав:ну че, заробитчане закончили поливать МБ валютой под выборы??) Уже заметно....


кто-то вывел за 5 дней лишние выборные деньги, можно и вверх (как вариант)
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскок дохлой кошки
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:21

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 16 лип, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:27

  zzzzzz написав:Господа, в четверг заседание монетарки НБУ , очень высокая вероятность что НБУ понизит учетку.
Ну а далее поток нерезов может упасть в разы, если в неделю на максимуме покупки достигали 5,5 млрд, то может все упасть до нуля....

Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....

Провалы на таможне как бы говорят о другом.
1. Завышенные планы поступлений не имеющие ничего общего с реальностью.
2. Падение официального импорта по отношению к экспорту, который чаще бывает официальным, чем нелегальным.
3. Падение покупательной способности значительной части населения, что сказывается на уровне продаж потребительских импортных товаров. Из этого следует также и падение нелегального и полулегального импорта.

Что касается ставки, то ее надо понижать, так как национальный производитель на грани банкротства все чаще и чаще оказывается в таких условиях. Ведь для него создали условия угнетающие - фактически перекрыли почти все зарубежные рынки. Рабочий класс выпустили из страны на заработки и пмж. Конкурентные преимущества в виде дешевых энергоносителей убрали и даже сделали их конкурентными недостатками или изъянами. Спекулятивный внешний капитал (или олигархи украинские из офф-шоров) обвалили доллар, евро (иностранные валюты) в процессе покупки неестественно выгодных украинских ОВГЗ... Трамп, американский президент, пытается всеми способами обесценить доллар, чтобы облегчить работу американским производителям... А папередник порошенко сделал все наоборот: задрал ставки и сделал гривну дорогой валютой, добивая промышленность, не имеющую государственных военных заказов.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....


а зимой опять повысят неофициально до 24%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:50

  zzzzzz написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Откупил валюту, теперь можно и вверх )


наглость

Это под мой депозит назначили дату выборов , и НБУ свое заседание ))))


возможно...только другим тоже надо успеть откупиться,
а тут уже команда "можно!", "вверх!"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:55

  zzzzzz написав:Господа, в четверг заседание монетарки НБУ , очень высокая вероятность что НБУ понизит учетку.
Ну а далее поток нерезов может упасть в разы, если в неделю на максимуме покупки достигали 5,5 млрд, то может все упасть до нуля....

Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....


эти факторы с марта, а роста не было, даже наоборот

не думаю, что нерезы вот так вот по команде "все вдруг"(с)
начнут рвать когти, 2 недели еще есть
процесс пойдет по инерции, а вот после 5 августа надо быть готовым к всему
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:01

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 15.07.2019 16.07.2019
починає діяти з: 16.07.2019 17.07.2019
100 дол. США 2574.0920 2586.4142
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Учитывая серьезный рост котировок, прибавка очень скромная. Похоже, большинство сделок были заключены до 11-40, когда наступил очередной период стабильности при более высоких котировках. Следующий этап роста, начавшийся после 13-30 был плавнее и, похоже, особого влияния на итоговый результат не оказал.

Год к году укрепление гривны составило 34 копейки.
Несмотря на сегодняшний рост курса, он все еще ниже минимума прошлого года.
Сибарит
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