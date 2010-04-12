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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:44

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Господа, в четверг заседание монетарки НБУ , очень высокая вероятность что НБУ понизит учетку.
Ну а далее поток нерезов может упасть в разы, если в неделю на максимуме покупки достигали 5,5 млрд, то может все упасть до нуля....

Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....


эти факторы с марта, а роста не было, даже наоборот

не думаю, что нерезы вот так вот по команде "все вдруг"(с)
начнут рвать когти, 2 недели еще есть
процесс пойдет по инерции, а вот после 5 августа надо быть готовым к всему

Факторы есть давно. Но нерезы их перебивали покупками ОВГЗ. Бесконечно это продолжаться не может. Рвать когти они пока вряд ли начнут, но достаточно будет, чтобы они просто прекратили покупки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:06

Кто вчера перевернутый половник заказывал вместо миски? распишитесь в получении.
То кто-то ждал в обед локального минимума, чтобы откупиться, теперь кто-то ждал конца дня, чтобы на максимуме слиться.
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Вів 16 лип, 2019 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:08

  ЛАД написав:
Факторы есть давно. Но нерезы их перебивали покупками ОВГЗ. Бесконечно это продолжаться не может. Рвать когти они пока вряд ли начнут, но достаточно будет, чтобы они просто прекратили покупки.

ну так падения уже нет. неделю топчимся на отметке 26.
так что уже началось.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:31

Рисование под конец дня. Хотят додержать курс до выборов.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:40

Ого...



https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... D1%82.docx

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 33 292 823 349,37 грн. (за офіційним курсом НБУ).

По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock: На рік - 6.5, на 2 роки - 7 відсотків встановлений рівень дохідності :!: Все, на разі, є чим у вересні 1,7 мрд відкашляти назовні.

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 лип, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:46

  s0v7a написав:
Зображення

ВО

на дневном классическая фигура ГИП почти полностью дорисовалась сегодняшним вашим "ой".

Осталось увидеть пробой линии поддержки и ее тестирование снизу, после чего дорога вниз для евро и дорога вверх для доллара будут продолжены.

Мировой кризис еще не начался, хотя признаки уже видны. Следовательно месяца три можно не беспокоиться ни о чем.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:50

  buratinyo написав:
  s0v7a написав:
Зображення

ВО

на дневном классическая фигура ГИП почти полностью дорисовалась сегодняшним вашим "ой".

Осталось увидеть пробой линии поддержки и ее тестирование снизу, после чего дорога вниз для евро и дорога вверх для доллара будут продолжены.

Мировой кризис еще не начался, хотя признаки уже видны. Следовательно месяца три можно не беспокоиться ни о чем.


Если Евро пробьет 1,12, тады ой. А ведь казалось, что должно расти. А фунту совсем плохо. Кроме доллара валюты нет.
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Вів 16 лип, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:52

  buratinyo написав:
Мировой кризис еще не начался, хотя признаки уже видны. Следовательно месяца три можно не беспокоиться ни о чем.

Вы не того ждете. Кризис закончится обвалом доллара.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:54

  PivRon написав:Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2019 року
3 місяці UA - 479 716 272,25
6 місяців UA - 457 693 661,50
1 рік UA - 973 355 207,85
2 роки UA - 5 495 809 850,32
1 рік $ - 631 580 836,74
3 роки $ - 374 064 973,80


Оперативненько :) Я только-только до ветки добрался.
Судя по всему, 1 год и 2 года (особенно 2 года) - это все нерезиденты выкупили. Т.е. по самым скромным прикидкам, на 5,5 ярдов они зашли, а может и больше. Это в четверг будет ясно.
Жду комментариев zzzzzz, он там маленько застрял на ветке "Альфы".

Проанализировал установленную доходность... на 0,5% снизили по сравнению с последним выпуском 25 июня. Было 7% для годовых и 7,50 для двухлеток - стало 6,50% для годовых и 7% для двухлеток.
Как по мне, прозрачный намек, что ставку в четверг тоже могут на 0,5% снизить. Сразу.
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 16 лип, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:56

  PivRon написав:Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2019 року
3 місяці UA - 479 716 272,25
6 місяців UA - 457 693 661,50
1 рік UA - 973 355 207,85
2 роки UA - 5 495 809 850,32
1 рік $ - 631 580 836,74
3 роки $ - 374 064 973,80



Перевірив, я таки не помилився! Остання облігація таки на 2 роки!
Термін обігу (дн.) - 687.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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