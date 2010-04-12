zzzzzz написав:Господа, в четверг заседание монетарки НБУ , очень высокая вероятность что НБУ понизит учетку. Ну а далее поток нерезов может упасть в разы, если в неделю на максимуме покупки достигали 5,5 млрд, то может все упасть до нуля....
Фундамент для роста есть, отрицательный торговый баланс, недопоступления бюджета, провалы на таможне....
эти факторы с марта, а роста не было, даже наоборот
не думаю, что нерезы вот так вот по команде "все вдруг"(с) начнут рвать когти, 2 недели еще есть процесс пойдет по инерции, а вот после 5 августа надо быть готовым к всему
Факторы есть давно. Но нерезы их перебивали покупками ОВГЗ. Бесконечно это продолжаться не может. Рвать когти они пока вряд ли начнут, но достаточно будет, чтобы они просто прекратили покупки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Факторы есть давно. Но нерезы их перебивали покупками ОВГЗ. Бесконечно это продолжаться не может. Рвать когти они пока вряд ли начнут, но достаточно будет, чтобы они просто прекратили покупки.
ну так падения уже нет. неделю топчимся на отметке 26. так что уже началось.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 33 292 823 349,37 грн. (за офіційним курсом НБУ).
По валюті набралися більше 1 міліарда долярів На рік - 6.5, на 2 роки - 7 відсотків встановлений рівень дохідності Все, на разі, є чим у вересні 1,7 мрд відкашляти назовні.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 16 лип, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
PivRon написав:Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2019 року 3 місяці UA - 479 716 272,25 6 місяців UA - 457 693 661,50 1 рік UA - 973 355 207,85 2 роки UA - 5 495 809 850,32 1 рік $ - 631 580 836,74 3 роки $ - 374 064 973,80
Оперативненько Я только-только до ветки добрался. Судя по всему, 1 год и 2 года (особенно 2 года) - это все нерезиденты выкупили. Т.е. по самым скромным прикидкам, на 5,5 ярдов они зашли, а может и больше. Это в четверг будет ясно. Жду комментариев zzzzzz, он там маленько застрял на ветке "Альфы".
Проанализировал установленную доходность... на 0,5% снизили по сравнению с последним выпуском 25 июня. Было 7% для годовых и 7,50 для двухлеток - стало 6,50% для годовых и 7% для двухлеток. Как по мне, прозрачный намек, что ставку в четверг тоже могут на 0,5% снизить. Сразу.
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 16 лип, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
PivRon написав:Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2019 року 3 місяці UA - 479 716 272,25 6 місяців UA - 457 693 661,50 1 рік UA - 973 355 207,85 2 роки UA - 5 495 809 850,32 1 рік $ - 631 580 836,74 3 роки $ - 374 064 973,80
Перевірив, я таки не помилився! Остання облігація таки на 2 роки! Термін обігу (дн.) - 687.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.