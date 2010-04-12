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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1548154915501551

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Фортечная 26.05-26.15
Зирка 26.05 -26,12
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:00

  холява написав:Здравствуйте .
Фортечная 26.05-26.15
Зирка 26.05 -26,12

39.16
1.01.2020
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:03

  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:

Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:07

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:

Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.

Справедливости ради, 25 июня по доллару привлекли 15,9 млн. На 1 и 2 года.
Так что все же удивительно.
А с учетом того, что доходность на 0,5% снизили - так и вообще здорово. И даже не все заявки удовлетворили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:09

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:
Чего сразу "Ой"?
Ну всё равно много - больше ярда зелени сразу!
Я когда увидел результаты - 33 ярда чуть не опупел!
В них, кстати, есть и моя лепта - 382500 двухлетки///))
Гривен естественно//))
asti
 
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