39.16
1.01.2020
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:00
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:03
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:07
Справедливости ради, 25 июня по доллару привлекли 15,9 млн. На 1 и 2 года.
Так что все же удивительно.
А с учетом того, что доходность на 0,5% снизили - так и вообще здорово. И даже не все заявки удовлетворили.
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:09
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:29
Это реально один из первых прорывов Зекоманды,под внутренние бонды,по которым гарантиями выступают только честное слово ,хотел сказать министра финансов,да вообще не понятно кого выступает доброе слово гарантиями,это реально прорыв.
Ещё недавно брали евробонды под 10+ в долларе и преподносили это как космический успех одного пса,а теперь без шума и пыли ярдик под 7% и ещё отсекали заявки страждущих,такого не было все 28 лет независимости.
Думаю кое кому пообещали реальные реформы и рынок земли,другого повода для такого прорыва в оптимизме трудно себе представить.
По курсу,даже не знаю что представить,наверное немного погонят наверх,может до 26.5,с таким потоком желающих одолжить правительству,можно про курс забывать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:28
Ставки по валюте на аукционе упали на 0,5 п.п. и по 1г и по 2годовым.
Сегодня привлекали доллары
1 год - 6,5%
2 года - 7%
А вот для сравнения ставки по евробондами на вчера
1 год - 4,8%
2 года - 5,7%
Разница значительная и это притом что ОВГЗ дешевеют уже второй подряд сначала на 0,25 п.п. , сегодня на 0,5 п.п.
Что касается объема то нет ничего особенного.
на прошлой неделе погасили на 508 млн и на этой будет погашение на 275 что в сумме дает 783 млн.долларов.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:38
Ставки по гривне продолжили свое падение.
Завтра будет погашение на 4,6 млрд. Сегодня привлекли почти 7,5 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:40
zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.
США играется в свободные и дешёвые деньги, это пока не хрустнет веточка кризиса. Потом деньги резко подорожают и снова станут труднодоступными для сырьевых рынков. Для Украины дешёвые деньги это зло, зачем развивать экономику, создавать бизнесу условия если можно легко и главное недорого занять валюту? С другой стороны это шанс заменить ранее взятые дорогие кредиты на дешёвые.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лип, 2019 18:49, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:42
Сейчас парадоксальная ситуация возникла, из банков пошел отток вкладов )))))
И стаки по депозитам начали рости ))
Живите своим умом!
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