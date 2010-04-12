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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:59
Здравствуйте .
Фортечная 26.05-26.15
Зирка 26.05 -26,12
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холява
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:00
холява написав:
Здравствуйте .
Фортечная 26.05-26.15
Зирка 26.05 -26,12
39.16
1.01.2020
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moldashavanin
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:03
s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів
Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.
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Сибарит
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:07
Сибарит написав: s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів
Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.
Справедливости ради, 25 июня по доллару привлекли 15,9 млн. На 1 и 2 года.
Так что все же удивительно.
А с учетом того, что доходность на 0,5% снизили - так и вообще здорово. И даже не все заявки удовлетворили.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:09
Ну всё равно много - больше ярда зелени сразу!
Я когда увидел результаты - 33 ярда чуть не опупел!
В них, кстати, есть и моя лепта - 382500 двухлетки///))
Гривен естественно//))
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asti
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