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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1549155015511552>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:00

  холява написав:Здравствуйте .
Фортечная 26.05-26.15
Зирка 26.05 -26,12

39.16
1.01.2020
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:03

  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:

Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:04

s0v7a Так, я то помилися. Дякую.
PivRon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:07

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:

Чего сразу "Ой"?
Размещение долларовых стали проводить раз в месяц. Раньше проводили еженедельно.
Разделите сегодняшний результат на 4 - не окажется ничего удивительного.

Справедливости ради, 25 июня по доллару привлекли 15,9 млн. На 1 и 2 года.
Так что все же удивительно.
А с учетом того, что доходность на 0,5% снизили - так и вообще здорово. И даже не все заявки удовлетворили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:09

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:По валюті набралися більше 1 міліарда долярів :shock:
Чего сразу "Ой"?
Ну всё равно много - больше ярда зелени сразу!
Я когда увидел результаты - 33 ярда чуть не опупел!
В них, кстати, есть и моя лепта - 382500 двухлетки///))
Гривен естественно//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:29

  Искатель написав:Справедливости ради, 25 июня по доллару привлекли 15,9 млн. На 1 и 2 года.
Так что все же удивительно.
А с учетом того, что доходность на 0,5% снизили - так и вообще здорово. И даже не все заявки удовлетворили.

Это реально один из первых прорывов Зекоманды,под внутренние бонды,по которым гарантиями выступают только честное слово ,хотел сказать министра финансов,да вообще не понятно кого выступает доброе слово гарантиями,это реально прорыв.
Ещё недавно брали евробонды под 10+ в долларе и преподносили это как космический успех одного пса,а теперь без шума и пыли ярдик под 7% и ещё отсекали заявки страждущих,такого не было все 28 лет независимости.
Думаю кое кому пообещали реальные реформы и рынок земли,другого повода для такого прорыва в оптимизме трудно себе представить.
По курсу,даже не знаю что представить,наверное немного погонят наверх,может до 26.5,с таким потоком желающих одолжить правительству,можно про курс забывать 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:28

Ставки по валюте на аукционе упали на 0,5 п.п. и по 1г и по 2годовым.

Сегодня привлекали доллары
1 год - 6,5%
2 года - 7%
А вот для сравнения ставки по евробондами на вчера
1 год - 4,8%
2 года - 5,7%

Разница значительная и это притом что ОВГЗ дешевеют уже второй подряд сначала на 0,25 п.п. , сегодня на 0,5 п.п.

Что касается объема то нет ничего особенного.
на прошлой неделе погасили на 508 млн и на этой будет погашение на 275 что в сумме дает 783 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:38

Ставки по гривне продолжили свое падение.

Завтра будет погашение на 4,6 млрд. Сегодня привлекли почти 7,5 млрд.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:40

zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.

  somilitark написав:Ещё недавно брали евробонды под 10+ в долларе и преподносили это как космический успех одного пса,а теперь без шума и пыли ярдик под 7% и ещё отсекали заявки страждущих,такого не было все 28 лет независимости.

США играется в свободные и дешёвые деньги, это пока не хрустнет веточка кризиса. Потом деньги резко подорожают и снова станут труднодоступными для сырьевых рынков. Для Украины дешёвые деньги это зло, зачем развивать экономику, создавать бизнесу условия если можно легко и главное недорого занять валюту? С другой стороны это шанс заменить ранее взятые дорогие кредиты на дешёвые.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лип, 2019 18:49, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:42

  vitaliian написав:zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.


Сейчас парадоксальная ситуация возникла, из банков пошел отток вкладов )))))
И стаки по депозитам начали рости ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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