Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11

Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.