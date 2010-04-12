За курсом НБУ (25,864142) завтра і післязавтра треба віддати - 12 451 880 259,97 грн. Більше третини того, що сьогодні привлекли!
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vitaliian написав:zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.
Сейчас парадоксальная ситуация возникла, из банков пошел отток вкладов ))))) И стаки по депозитам начали рости ))
Чому парадоксальна? Народ, що олух платити 18 відсотків додаткового податку на прибуток? Так так - всі в ОВДП
Коли до керманичів дійде, що той податок треба перекласти на додатковий прибуток банків? Я ж в пост скрипті писав - Валютный рынок в контексте ДС
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Искатель написав:Я бы не сказал, что есть существенный отток из банков. Скорее, переток из одних банков в другие. И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.
Нет никакого перетока. Гривны в банках на счетах стало больше, но депозитов меньше, стало больше гривны до востребования. Я не сказал про отток из банков, я сказал про отток с депозитов. ПС. я написал "пошел отток вкладов" ....выразился криво, имелось ввиду пошел отток со срочных вкладов.
Искатель написав:Я бы не сказал, что есть существенный отток из банков. Скорее, переток из одних банков в другие. И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.
Нет никакого перетока. Гривны в банках на счетах стало больше, но депозитов меньше, стало больше гривны до востребования. Я не сказал про отток из банков, я сказал про отток с депозитов. ПС. я написал "пошел отток вкладов" ....выразился криво, имелось ввиду пошел отток со срочных вкладов.
С тем, что часть денег со срочных вкладов перешла на вклады до востребования, соглашусь однозначно. У самого так