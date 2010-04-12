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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15501551155215531554>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:52

  zzzzzz написав:...
Завтра будет погашение на 4,6 млрд. Сегодня привлекли почти 7,5 млрд.

...



Такі так :idea:

Дякувати alex_2013!
Завтра - https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-07-17

UAH - 5 092 362 869
USD - 8 791 197.4

Післязавтра - http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-07-18
USD - 275 754 000

Загалом:
UAH - 5 092 362 869
USD - 284 545 197,4

За курсом НБУ (25,864142) завтра і післязавтра треба віддати - 12 451 880 259,97 грн. Більше третини того, що сьогодні привлекли!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11

Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:14

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.


Сейчас парадоксальная ситуация возникла, из банков пошел отток вкладов )))))
И стаки по депозитам начали рости ))


Чому парадоксальна? Народ, що олух платити 18 відсотків додаткового податку на прибуток? Так так - всі в ОВДП :!: :mrgreen:

Коли до керманичів дійде, що той податок треба перекласти на додатковий прибуток банків? Я ж в пост скрипті писав - Валютный рынок в контексте ДС

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:15

  Burton_Hover написав:Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.

Налик не всегда моментально реагирует. Завтра банки подтянут вверх курсы приема валюты и поедем.Если межбанк конечно тоже поедет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:15

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:zzzzzz вслед полетят вниз гривневые ставки по депозитам? кредитовать-то некого.


Сейчас парадоксальная ситуация возникла, из банков пошел отток вкладов )))))
И стаки по депозитам начали рости ))

Я бы не сказал, что есть существенный отток из банков. Скорее, переток из одних банков в другие.
И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:17

  Burton_Hover написав:Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.

в этом и прелесть межбанка, на него реакция банков с опозданием можно не спешить если межбанк падает или наоборот поторопиться если растёт. А вы хотите чтоб они синхронно на межбанк реагировали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:21

  Искатель написав:Я бы не сказал, что есть существенный отток из банков. Скорее, переток из одних банков в другие.
И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.

Нет никакого перетока. Гривны в банках на счетах стало больше, но депозитов меньше, стало больше гривны до востребования.
Я не сказал про отток из банков, я сказал про отток с депозитов.
ПС. я написал "пошел отток вкладов" ....выразился криво, имелось ввиду пошел отток со срочных вкладов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24

Касаемо такого объема валюты.
Открылось арбитражное окно. Ставки по ОВГЗ и ОВДП достигли спреда 1,5 п.п. вот и пошли деньги в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:25

Я думаю, это беня легализируется. В рыночность все равно не верю. Опять водят всех за нос, после выборов будет холодный душ.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:37

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:Я бы не сказал, что есть существенный отток из банков. Скорее, переток из одних банков в другие.
И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.

Нет никакого перетока. Гривны в банках на счетах стало больше, но депозитов меньше, стало больше гривны до востребования.
Я не сказал про отток из банков, я сказал про отток с депозитов.
ПС. я написал "пошел отток вкладов" ....выразился криво, имелось ввиду пошел отток со срочных вкладов.

С тем, что часть денег со срочных вкладов перешла на вклады до востребования, соглашусь однозначно. У самого так :)

А насчет того, что нет перетока из одних банков в другие... Вчера на Финбалансе опубликовали интересную статью-статистику
"НБУ НАЗВАВ БАНКИ, В ЯКИХ ЗАМОЖНІ УКРАЇНЦІ ПЕРЕВАЖНО ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ"
Вот в упомянутые банки и идет переток из более мелких.
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