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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1551155215531554>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:37

  vitaliian написав:
  Burton_Hover написав:Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.

в этом и прелесть межбанка, на него реакция банков с опозданием можно не спешить если межбанк падает или наоборот поторопиться если растёт. А вы хотите чтоб они синхронно на межбанк реагировали.


Да в последнее время и банки внимательно за МБ следят (конечно, не неповоротливые монстры типа Аваля) и обменки тем более. Думаю, что просто был уже задерг вверх, который они пригняли за начало роста и резко подняли курсы с упреждением, а потом был откат. Вот в этот раз и не спешат, выжидают. На и ажиотажа на наличке в этот раз, видимо, нет. К тому же падение рыжика в конце их охладило.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:40

  hxbbgaf написав:Я думаю, это беня легализируется. В рыночность все равно не верю. Опять водят всех за нос, после выборов будет холодный душ.

Зря думаете. Вы будете очень удивлены, но это реальные нерезиденты заходят. А Бене... незачем легализоваться, он особо и не прятался еще. Его кипрские и швейцарские офшоры и так известны всем, кому надо :)
Но это оффтоп.

По теме: тут писали, что нал не сильно отреагировал на межбанк. Так мало времени было. И потом: завтра есть все шансы вниз пойти. Так что нал правильно себя повел, оставшись на месте.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:41

  Искатель написав:А насчет того, что нет перетока из одних банков в другие... Вчера на Финбалансе опубликовали интересную статью-статистику
"НБУ НАЗВАВ БАНКИ, В ЯКИХ ЗАМОЖНІ УКРАЇНЦІ ПЕРЕВАЖНО ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ"
Вот в упомянутые банки и идет переток из более мелких.


Я анализирую ставки по всей БС , внутренние перетоки на это не влияют
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:43

Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:51

СП500 балансирует на линии серьезного сопротивления 3005 , как-бы не отвалились
Не хватает бабулесов пройти уверенно такую поддержку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:56

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:А насчет того, что нет перетока из одних банков в другие... Вчера на Финбалансе опубликовали интересную статью-статистику
"НБУ НАЗВАВ БАНКИ, В ЯКИХ ЗАМОЖНІ УКРАЇНЦІ ПЕРЕВАЖНО ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ"
Вот в упомянутые банки и идет переток из более мелких.


Я анализирую ставки по всей БС , внутренние перетоки на это не влияют


Сейчас есть несколько банков...все заинтересованные их знают... Где по текущим/карточным вкладам ставки от 10 до 17% годовых (включительно). Зачем рисковать, замораживая гривну на год? Вот и растет общая сумма на 2620 (2625 уже нет, теперь все - 2620). Так что логично.
Вот когда Вы правы, тогда правы :)
А насчет влияют или нет внутренние перетоки... В крупных банках средняя ставка по депозитам - меньше, чем в мелких, типа разных "Мисто" или "Земельный капитал" с "Аккордом"... Поэтому переток в эти банки приводит к снижению средней ставки по депозитам по системе. Будете спорить? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.


Значит скоро можно будет подсекать карася
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26

  Burton_Hover написав:Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.

Це були часи, коли ЄС стрімко ріс. Приєднувалися інваліди з ексВаршавського договору, запроваджувалися міліардні програми їх розвитку. Німецькі компанії отримали величезний контрольований ринок плюс дешеву робочу силу для філій типу Шкоди і тд. Це був золотий час для реінкарнації рейхсмарки...
А зараз все... Все закінчилося, більше того, Польща і Чехія залишилися на своїх валютах, використовуючи на всі сто любі зміцнення ойро і тд, Англія па деде викинула. Йдуть активні розмови про вихід південних васалів.
Тепер навіть 1,2 хоч на рік - це смерть для ЄС. А от 1,05 - те що лікар прописав. І якщо США дозволять пірнути хоча б під 1,1 - значить Берлін в чомусь серйозно прогнувся (чи не потоки :mrgreen: )
Щодо ОВДП і Коломойського, може і не він, але його ситуатмвні друзі зовсім не проти легалізуватися, у них не все так чисто... З іншої сторони, а чому б і Валерійовичу не закинути трохи на рік-два під такі фантастичні відсотки поки бізнес не налагодився? :wink:
П.С. Знаковим буде розміщення ОВДП через тиждень...
П.П.С. Завтра середа - завтра вже звично на МБ будуть продавати валюту...
Востаннє редагувалось orest в Вів 16 лип, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:33

orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:34

  zzzzzz написав:orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))

лучше швейцарские франки берите)
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