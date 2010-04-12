Burton_Hover написав:Наличка на рост на МБ почти не отреагировала. Чуть отреагировала, но не пропорционально. Не поверила она нынешнему росту. В другой раз уже улетели бы вперед.
в этом и прелесть межбанка, на него реакция банков с опозданием можно не спешить если межбанк падает или наоборот поторопиться если растёт. А вы хотите чтоб они синхронно на межбанк реагировали.
Да в последнее время и банки внимательно за МБ следят (конечно, не неповоротливые монстры типа Аваля) и обменки тем более. Думаю, что просто был уже задерг вверх, который они пригняли за начало роста и резко подняли курсы с упреждением, а потом был откат. Вот в этот раз и не спешат, выжидают. На и ажиотажа на наличке в этот раз, видимо, нет. К тому же падение рыжика в конце их охладило.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
hxbbgaf написав:Я думаю, это беня легализируется. В рыночность все равно не верю. Опять водят всех за нос, после выборов будет холодный душ.
Зря думаете. Вы будете очень удивлены, но это реальные нерезиденты заходят. А Бене... незачем легализоваться, он особо и не прятался еще. Его кипрские и швейцарские офшоры и так известны всем, кому надо Но это оффтоп.
По теме: тут писали, что нал не сильно отреагировал на межбанк. Так мало времени было. И потом: завтра есть все шансы вниз пойти. Так что нал правильно себя повел, оставшись на месте.
Я анализирую ставки по всей БС , внутренние перетоки на это не влияют
Сейчас есть несколько банков...все заинтересованные их знают... Где по текущим/карточным вкладам ставки от 10 до 17% годовых (включительно). Зачем рисковать, замораживая гривну на год? Вот и растет общая сумма на 2620 (2625 уже нет, теперь все - 2620). Так что логично. Вот когда Вы правы, тогда правы А насчет влияют или нет внутренние перетоки... В крупных банках средняя ставка по депозитам - меньше, чем в мелких, типа разных "Мисто" или "Земельный капитал" с "Аккордом"... Поэтому переток в эти банки приводит к снижению средней ставки по депозитам по системе. Будете спорить?
Burton_Hover написав:Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.
Це були часи, коли ЄС стрімко ріс. Приєднувалися інваліди з ексВаршавського договору, запроваджувалися міліардні програми їх розвитку. Німецькі компанії отримали величезний контрольований ринок плюс дешеву робочу силу для філій типу Шкоди і тд. Це був золотий час для реінкарнації рейхсмарки... А зараз все... Все закінчилося, більше того, Польща і Чехія залишилися на своїх валютах, використовуючи на всі сто любі зміцнення ойро і тд, Англія па деде викинула. Йдуть активні розмови про вихід південних васалів. Тепер навіть 1,2 хоч на рік - це смерть для ЄС. А от 1,05 - те що лікар прописав. І якщо США дозволять пірнути хоча б під 1,1 - значить Берлін в чомусь серйозно прогнувся (чи не потоки ) Щодо ОВДП і Коломойського, може і не він, але його ситуатмвні друзі зовсім не проти легалізуватися, у них не все так чисто... З іншої сторони, а чому б і Валерійовичу не закинути трохи на рік-два під такі фантастичні відсотки поки бізнес не налагодився? П.С. Знаковим буде розміщення ОВДП через тиждень... П.П.С. Завтра середа - завтра вже звично на МБ будуть продавати валюту...
Востаннє редагувалось orest в Вів 16 лип, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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