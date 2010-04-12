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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:40
hxbbgaf написав:
Я думаю, это беня легализируется. В рыночность все равно не верю. Опять водят всех за нос, после выборов будет холодный душ.
Зря думаете. Вы будете очень удивлены, но это реальные нерезиденты заходят. А Бене... незачем легализоваться, он особо и не прятался еще. Его кипрские и швейцарские офшоры и так известны всем, кому надо
Но это оффтоп.
По теме: тут писали, что нал не сильно отреагировал на межбанк. Так мало времени было. И потом: завтра есть все шансы вниз пойти. Так что нал правильно себя повел, оставшись на месте.
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Искатель
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:41
Я анализирую ставки по всей БС , внутренние перетоки на это не влияют
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:43
Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:51
СП500 балансирует на линии серьезного сопротивления 3005 , как-бы не отвалились
Не хватает бабулесов пройти уверенно такую поддержку.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:56
zzzzzz написав:
Я анализирую ставки по всей БС , внутренние перетоки на это не влияют
Сейчас есть несколько банков...все заинтересованные их знают... Где по текущим/карточным вкладам ставки от 10 до 17% годовых (включительно). Зачем рисковать, замораживая гривну на год? Вот и растет общая сумма на 2620 (2625 уже нет, теперь все - 2620). Так что логично.
Вот когда Вы правы, тогда правы
А насчет влияют или нет внутренние перетоки... В крупных банках средняя ставка по депозитам - меньше, чем в мелких, типа разных "Мисто" или "Земельный капитал" с "Аккордом"... Поэтому переток в эти банки приводит к снижению средней ставки по депозитам по системе. Будете спорить?
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Искатель
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:00
Искатель написав:
И еще: на фоне стабильности курса пошел переток из долларовых депозитов в гривневые.
Значит скоро можно будет подсекать карася
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26
Burton_Hover написав:
Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.
Це були часи, коли ЄС стрімко ріс. Приєднувалися інваліди з ексВаршавського договору, запроваджувалися міліардні програми їх розвитку. Німецькі компанії отримали величезний контрольований ринок плюс дешеву робочу силу для філій типу Шкоди і тд. Це був золотий час для реінкарнації рейхсмарки...
А зараз все... Все закінчилося, більше того, Польща і Чехія залишилися на своїх валютах, використовуючи на всі сто любі зміцнення ойро і тд, Англія па деде викинула. Йдуть активні розмови про вихід південних васалів.
Тепер навіть 1,2 хоч на рік - це смерть для ЄС. А от 1,05 - те що лікар прописав. І якщо США дозволять пірнути хоча б під 1,1 - значить Берлін в чомусь серйозно прогнувся (чи не потоки
)
Щодо ОВДП і Коломойського, може і не він, але його ситуатмвні друзі зовсім не проти легалізуватися, у них не все так чисто... З іншої сторони, а чому б і Валерійовичу не закинути трохи на рік-два під такі фантастичні відсотки поки бізнес не налагодився?
П.С. Знаковим буде розміщення ОВДП через тиждень...
П.П.С. Завтра середа - завтра вже звично на МБ будуть продавати валюту...
Востаннє редагувалось orest
в Вів 16 лип, 2019 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:33
orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:34
zzzzzz написав:orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))
лучше швейцарские франки берите)
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:37
vitaliian написав: zzzzzz написав:orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))
лучше швейцарские франки берите)
Так все, поздно, уже взял евро ))
Живите своим умом!
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