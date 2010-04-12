Додано: Вів 16 лип, 2019 19:43

Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.