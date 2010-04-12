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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:41
zzzzzz написав:
недопоступления бюджета
Люди плюсують це повідомлення, то добре, бо довіряють гуру, але мені хотілося би від мудреця почути цифри, бо я маю такі:
За перші п'ять місяців 2019 року держбюджет України виконаний з профіцитом 8,6
млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту в сумі 90 млрд грн.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, доходи державного бюджету за п'ять місяців 2019 зросли на 15,4% рік до року (р/р) – до 426,7 млрд грн.
Для порівняння: за перший квартал дефіцит держбюджету становив 26,2 млрд гривень. У травні держбюджет-2019 вперше зведений з профіцитом.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:46
Василь-Рівне
Обяъсню на примере
Доходы составили 95% от плана. Допустим это 95 условных миллиардов.
Расходы составили 90% от плана.Допустим это 90 условных миллиардов.
Профицит составит 5 условных миллиарда.
Обращаю ваше внимание что в вашей цитате нет ссылок на выполение плана в %%, а идут ссылки в сравнении с прошлым периодом. Таким образом авторы этого шедевра манипулируют цифрами. Они бы еще сравнили с 1990 годом. Бюджет всегда оценивается в исполнении от плана. Никто его не оценивает в %% по прошлому году.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:51
dima_beleb написав: ЛАД написав:
Факторы есть давно. Но нерезы их перебивали покупками ОВГЗ. Бесконечно это продолжаться не может. Рвать когти они пока вряд ли начнут, но достаточно будет, чтобы они просто прекратили покупки.
ну так падения уже нет. неделю топчимся на отметке 26.
так что уже началось.
если топчимся, то еще не началось
хотя, если так хочется...
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:55
zzzzzz написав:
Василь-Рівне
Обяъсню на примере
Доходы составили 95% от плана. Допустим это 95 условных миллиардов.
Расходы составили 90% от плана.Допустим это 90 условных миллиардов.
Профицит составит 5 условных миллиарда.
Тобто конкретних цифр немає - лише маніпулятивні фантазії? Не знаю чому, але саме таку відповідь і очікував. Шкода - бо гуру, мудрець, наставник
Не нервуйтесь, так і не хаміть будь-ласка, просто я проти українофобства і як би прихильник цифр без зарозумілого та зверхнього ставлення до інших. Можливо у Вас є інші цифри провалу надходжень до бюджету, та настання армагедону, тому прошу їх привести без лишніх емоцій, без "тикання", а ввічливо і з повагою до опонента як того вимагають правила форуму.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 16 лип, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:56
Искатель написав:. Где по текущим/карточным вкладам ставки от 10 до 17% годовых (включительно). Зачем рисковать, замораживая гривну на год? Вот и растет общая сумма на 2620 (2625 уже нет, теперь все - 2620).
Теперь все 2620, но разница есть и есть свои риски.
Если счет с картой, то в случае ВА велика вероятность получить свои деньги через полгода.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:57
Burton_Hover написав:
Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.
Евро таким образом как бы на опережение реагирует на слова Трампа обесценить доллар с целью поднять конкурентоспособность американских товаров и чуть оживить экономику, сильно остывшую после введения пошлин на китайские товары. Импортеры китайских товаров снизили обороты, что согласно традиционному эффекту мультипликатора вызвало проблемы со всей торговлей внутри страны. Но американские индексы уже бьют рекорды, ведь появились перспективы для роста продаж американских товаро
в и следовательно увеличения доходов американских компаний, акции которых торгуются на фондовых рынках и растут.
Но... европейская экономика тоже остыла, начиная с дизельных проблем европейских автомобильных производителей, созданных органом сертификации в США. Китайская экономика так вообще затрещала по швам - очень сильны были их позиции на американском рынке, больно теперь терять. Пошлина 30% это удар серьезный. В итоге доллара стало немного не хватать в мире. И евро начал согласно постепенного роста спроса на доллар чуть проседать в течении уже полтора года. Он опустился ниже очень сильной линии поддержки на уровне 1,15. С технической точки зрения это плохо для евро, но полностью соответствует положению дел на внешних рынках для ЕС.
Если Трамп добьется от ФРС долларовой эмиссии, то это только усугубит положение дел в Китае и ЕС. Следовательно китайские и европейский центральные банки немедленно отреагируют на действия ФРС эмиссией своих национальных валют. Но так как сделать это надо с запасом, чтобы добиться нужного эффекта, то евро и китайский юань упадут заметно. ИМХО.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:04
Василь-Рівне написав: zzzzzz написав:
Василь-Рівне
Обяъсню на примере
Доходы составили 95% от плана. Допустим это 95 условных миллиардов.
Расходы составили 90% от плана.Допустим это 90 условных миллиардов.
Профицит составит 5 условных миллиарда.
Тобто конкретних цифр немає - лише маніпулятивні фантазії? Не знаю чому, але саме таку відповідь і очікував. Шкода - бо гуру, мудрець, наставник
Конкретные цифры есть на сайте Минфина.
Зайди и скачай файлы.
Суть того что происходит я тебе объяснил.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:08
buratinyo написав:
евро и китайский юань упадут заметно
то есть, если в США снизят ставку, то евро упадет ? я поверхностно читаю всякие новости, прогнозируют как раз обратное. Да, и как Трамп собирается ослабить доллар не понимаю, если он крепнет сейчас ?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:15
zzzzzz написав:
Зайди и скачай файлы.
Суть того что происходит я тебе объяснил.
Ясно, хамство, зверхність, зарозумілість, тикання. Мені не треба нічого пояснювати, просто не брешіть тут всім на форумі і не варто розмовляти менторським тоном. Маєте цифри - приводьте, а посилати тут всі вміють і це не від великого розуму як і хамство.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 16 лип, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:15
SILVER_UA написав: buratinyo написав:
евро и китайский юань упадут заметно
то есть, если в США снизят ставку, то евро упадет ? я поверхностно читаю всякие новости, прогнозируют как раз обратное. Да, и как Трамп собирается ослабить доллар не понимаю, если он крепнет сейчас ?
скупкой основных валют и снижением ставки.
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