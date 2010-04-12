Додано: Вів 16 лип, 2019 20:57

Burton_Hover написав: Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60. Евро бьется в 1,12. Ощущение, что таки провалится ниже. Рост Евро относительно доллара ванговали еще года два назад. А оно все не растет. Где времена по 1,30-1,40? Я уже молчу про 1,60.

появились перспективы для роста продаж американских товаро

Евро таким образом как бы на опережение реагирует на слова Трампа обесценить доллар с целью поднять конкурентоспособность американских товаров и чуть оживить экономику, сильно остывшую после введения пошлин на китайские товары. Импортеры китайских товаров снизили обороты, что согласно традиционному эффекту мультипликатора вызвало проблемы со всей торговлей внутри страны. Но американские индексы уже бьют рекорды, ведьв и следовательно увеличения доходов американских компаний, акции которых торгуются на фондовых рынках и растут.Но... европейская экономика тоже остыла, начиная с дизельных проблем европейских автомобильных производителей, созданных органом сертификации в США. Китайская экономика так вообще затрещала по швам - очень сильны были их позиции на американском рынке, больно теперь терять. Пошлина 30% это удар серьезный. В итоге доллара стало немного не хватать в мире. И евро начал согласно постепенного роста спроса на доллар чуть проседать в течении уже полтора года. Он опустился ниже очень сильной линии поддержки на уровне 1,15. С технической точки зрения это плохо для евро, но полностью соответствует положению дел на внешних рынках для ЕС.Если Трамп добьется от ФРС долларовой эмиссии, то это только усугубит положение дел в Китае и ЕС. Следовательно китайские и европейский центральные банки немедленно отреагируют на действия ФРС эмиссией своих национальных валют. Но так как сделать это надо с запасом, чтобы добиться нужного эффекта, то евро и китайский юань упадут заметно. ИМХО.