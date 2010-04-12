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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1552155315541555

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:19

  Василь-Рівне написав:
  zzzzzz написав:Зайди и скачай файлы.
Суть того что происходит я тебе объяснил.

Ясно, хамство, зверхність, зарозумілість, тикання. Мені не треба нічого пояснювати, просто не брешіть тут всім на форумі і не варто розмовляти менторським тоном. Маєте цифри - приводьте, а посилати тут всі вміють і це не від великого розуму як і хамство.

Василий объясню раз и на все оставшееся время. Если ты меня решил упрекнуть во лжи то будь любезен предоставить доказательства. Если ты вместо доказательств упрекаешь меня во лжи на основании своих домыслов без фактов то ты мелкий манипулятор с низким уровнем интеллекта не способный разобраться в простых вещах которые есть в открытом доступе.

Твои попытки самоутвердится на форуме за счет упреков во лжи других участников выглядят смехотворными. Василий поднимай свое ЭГО в другом месте.

П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Василий объясню раз и на все оставшееся время. Если ты меня решил упрекнуть во лжи то будь любезен предоставить доказательства. Если ты вместо доказательств упрекаешь меня во лжи на основании своих домыслов без фактов то ты мелкий манипулятор с низким уровнем интеллекта не способный разобраться в простых вещах которые есть в открытом доступе.

Твои попытки самоутвердится на форуме за счет упреков во лжи других участников выглядят смехотворными. Василий поднимай свое ЭГО в другом месте.

Знову лише хамство та образи. Цифри де? Вони, до речі дуже цікаві і там є про що вести діалог, але з ким його вести?
  zzzzzz написав:П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ?

Ви ж написали фразу про армагедон, в мене виникли сумніви, в чому проблема, поясніть суть армагедону, наведіть цифри, а я поясню чому Ваши страшилки є нікчемними без хамства, зверхності, менторства, зарозумілості. Ок?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:30

zzzzzz Василь-Рівне
Астанавитесь!

Вопрос о том, какие показатели выполнения бюджета считать главными, не стоит столь жаркого спора с переходом на личности.
Для оценки ситуации желательно использовать их все.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:32

Василь-Рівне

Буде девальвація? У жовтні курс буде 28.4?
Січня курс буде 28.4?

якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?

Або зараз купити ОВДП по 26?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:39

  Сибарит написав:zzzzzz Василь-Рівне
Астанавитесь!
А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ! :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вопрос о том, какие показатели выполнения бюджета считать главными

Саме про це я і хотів з людиною поговорити, там багато цікавого як на мене і ніякого армагедону від слова зовсім, але він чомусь вирішив тикати, хамити і самостверджуватись ображаючи інших і це вже не перший раз, щось заважає йому вести конструктивний діалог, тут як би принцип - є думка моя і не правильна :D
Ок, не вийшов діалог, шкода, тоді нехай zzzzzz почитає першоджерело у вигляді звіту мінфіну за перше півріччя і пояснить нам звідки вийшов "містичний" дефіцит у вигляді профіциту :mrgreen: Читайте всі і не переживайте, немає там ніякого армагедону який нам малює гуру, мудрець та наставник : https://www.minfin.gov.ua/news/view/biu ... i-ta-media
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 16 лип, 2019 21:56, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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