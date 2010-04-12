Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року.
proftpd66 написав:У жовтні курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:Січня курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?
Третій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підряд
proftpd66 написав:Або зараз купити ОВДП по 26?
Ну це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо.
дякую
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
zzzzzz написав:П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ?
Ви ж написали фразу про армагедон, в мене виникли сумніви, в чому проблема, поясніть суть армагедону, наведіть цифри, а я поясню чому Ваши страшилки є нікчемними без хамства, зверхності, менторства, зарозумілості. Ок?
zzzzzz написав:Лично тебе я ничего пояснять не собираюсь на основании того что ты ленивый троль которому даже лень зайти на сайт Минфина и почитать основные показатели исполнения бюджета. Изучи для начала хоть общую инфу от первоисточники, а потом вступай в дискусиию и требуй цифры. Ты Василий не в том тоне начал требовать цифры !!!!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
asti написав:.... А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ!
Не факт. Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо? И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.
А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.
"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.
Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%. "Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.