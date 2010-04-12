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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1553155415551556 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173 вище 25.65 51% 89 25.55 - 25.6499 13% 22 25.45 - 25.5499 8% 14 25.40 - 25.4499 9% 15 25.35 - 25.3999 3% 5 25.30 - 25.3499 1% 2 25.25 - 25.2999 2% 4 нижче 25.25 13% 22 Всього голосів : 173 Додано: Вів 16 лип, 2019 22:53 Василь-Рівне написав: економіка росте 12-й квартал підряд економіка росте 12-й квартал підряд

как там модемы, растут продажи ? как там модемы, растут продажи ? SILVER_UA Повідомлень: 367 З нами з: 21.07.10 Подякував: 37 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 23:29 Василь-Рівне написав: proftpd66 написав: Буде девальвація? Буде девальвація?

Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року. proftpd66 написав: У жовтні курс буде 28.4? У жовтні курс буде 28.4?

Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим

proftpd66 написав: Січня курс буде 28.4? Січня курс буде 28.4?

Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим

proftpd66 написав: якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть? якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?

Третій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підряд

proftpd66 написав: Або зараз купити ОВДП по 26? Або зараз купити ОВДП по 26?

Ну це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо. Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року.Не знаю, сподіваюсь що буде нижчимНе знаю, сподіваюсь що буде нижчимТретій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підрядНу це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо.



дякую дякую https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 903 З нами з: 22.12.16 Подякував: 90 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30 Василь-Рівне написав: [

zzzzzz написав: П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ? П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ?

Ви ж написали фразу про армагедон, в мене виникли сумніви, в чому проблема, поясніть суть армагедону, наведіть цифри, а я поясню чому Ваши страшилки є нікчемними без хамства, зверхності, менторства, зарозумілості. Ок?

Ви ж написали фразу про армагедон,, наведіть цифри, а я поясню чому Ваши страшилки є нікчемними без хамства, зверхності, менторства, зарозумілості. Ок?





zzzzzz написав: Лично тебе я ничего пояснять не собираюсь на основании того что ты ленивый троль которому даже лень зайти на сайт Минфина и почитать основные показатели исполнения бюджета. Изучи для начала хоть общую инфу от первоисточники, а потом вступай в дискусиию и требуй цифры. Ты Василий не в том тоне начал требовать цифры !!!! Лично тебе я ничего пояснять не собираюсь на основании того что ты ленивый троль которому даже лень зайти на сайт Минфина и почитать основные показатели исполнения бюджета. Изучи для начала хоть общую инфу от первоисточники, а потом вступай в дискусиию и требуй цифры. Ты Василий не в том тоне начал требовать цифры !!!!





https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 903 З нами з: 22.12.16 Подякував: 90 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 23:37 asti написав: ....

А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ! ....А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ!

Не факт.

Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо?

И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.



А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.

"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение . Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.



Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.

"Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий .

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2739446-naftogaz-razmestil-evrobondy-na-1-milliard.html

Понятно, что % и у Минфина, и у Нафтогаза заметно выше того, что даёт МВФ, но тем не менее.

Ещё недавно мы на ушах стояли ради соглашений с МВФ и объясняли их необходимость тем, что это даст возможность выхода на мировые рынки заимствований. А теперь занимаем при приостановленном сотрудничестве с МВФ, да ещё и дешевле, чем раньше! Не факт.Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо?И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать радивысокого дохода.А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.Понятно, что % и у Минфина, и у Нафтогаза заметно выше того, что даёт МВФ, но тем не менее.Ещё недавно мы на ушах стояли ради соглашений с МВФ и объясняли их необходимость тем, что это даст возможность выхода на мировые рынки заимствований. А теперь занимаем при приостановленном сотрудничестве с МВФ, да ещё и дешевле, чем раньше! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13618 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1553155415551556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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