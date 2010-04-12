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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1553155415551556

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 173
вище 25.65
51%
89
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:53

  Василь-Рівне написав:економіка росте 12-й квартал підряд

как там модемы, растут продажи ?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:29

  Василь-Рівне написав:
  proftpd66 написав:Буде девальвація?

Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року.
  proftpd66 написав:У жовтні курс буде 28.4?

Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
  proftpd66 написав:Січня курс буде 28.4?

Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
  proftpd66 написав:якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?

Третій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підряд
  proftpd66 написав:Або зараз купити ОВДП по 26?

Ну це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо.


дякую
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30

  Василь-Рівне написав:[
  zzzzzz написав:П.С. Я тебе не пацан что-бы по первому твоему требованию сидеть 20 минут и делать выборку всех данных которые ты вдруг решил просмотреть. Ферштейн ?

Ви ж написали фразу про армагедон, в мене виникли сумніви, в чому проблема, поясніть суть армагедону, наведіть цифри, а я поясню чому Ваши страшилки є нікчемними без хамства, зверхності, менторства, зарозумілості. Ок?



  zzzzzz написав:Лично тебе я ничего пояснять не собираюсь на основании того что ты ленивый троль которому даже лень зайти на сайт Минфина и почитать основные показатели исполнения бюджета. Изучи для начала хоть общую инфу от первоисточники, а потом вступай в дискусиию и требуй цифры. Ты Василий не в том тоне начал требовать цифры !!!!



https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:37

  asti написав:....
А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ! :)

Не факт.
Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо?
И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.

А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.
"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.

Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.
"Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2739446-naftogaz-razmestil-evrobondy-na-1-milliard.html
Понятно, что % и у Минфина, и у Нафтогаза заметно выше того, что даёт МВФ, но тем не менее.
Ещё недавно мы на ушах стояли ради соглашений с МВФ и объясняли их необходимость тем, что это даст возможность выхода на мировые рынки заимствований. А теперь занимаем при приостановленном сотрудничестве с МВФ, да ещё и дешевле, чем раньше!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:00

Ну так это ж хорошо, что под невысокие!! :) :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:14

Неплохая статья, правда, много слов - "Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины" https://www.segodnya.ua/economics/enews/dollar-budet-eshche-bolshe-deshevet-iz-za-politiki-ssha-chem-eto-opasno-dlya-ukrainy-1300318.html. Несмотря на название, там много о долларе в мире, а не только в Украине.

И ещё "В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом" https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-stanet-menshe-rabochey-sily-mvf-podelilsya-neuteshitelnym-prognozom-1302012.html
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы.
...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.

Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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