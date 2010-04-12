Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року.
proftpd66 написав:У жовтні курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:Січня курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?
Третій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підряд
proftpd66 написав:Або зараз купити ОВДП по 26?
Ну це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Цього не знає ніхто, поки що ревальвація з початку року.
proftpd66 написав:У жовтні курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:Січня курс буде 28.4?
Не знаю, сподіваюсь що буде нижчим
proftpd66 написав:якщо в бюджеті 29 курс, треба буде під грудня девальнуть?
Третій рік поспіль держава, як і інші міжнародні рейтингові агентства закладає курс вищим ніж є насправді і нічого, живемо, економіка росте 12-й квартал підряд
proftpd66 написав:Або зараз купити ОВДП по 26?
Ну це Вам ліпше до zzzzzz він у цьому профі, я у звичайних гривневих депозитах, бо заробляю не на фінансових операціях, хоча при наявності часу і бажання це перспективніше ніж депозит, але доля небезпеки чорних лебедів завжди є - в такий час, на жаль, ми живемо.
дякую
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
asti написав:.... А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ!
Не факт. Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо? И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.
А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.
"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.
Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%. "Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы. ...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.
Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУ ЧП в г.. Киеве задержаны трое злоумышленников, которые под предлогом обмена валюты завладели средствами гражданина в сумме 15 тыс долларов США.
Мошенники подыскивали клиентов, желающих обменять валюту, через сайт «www.finance.ua». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Чтобы заинтересовать потенциальных жертв злоумышленники предлагали обменять валюту по курсу выше, чем средне рыночный. 11.07.2019 во время встречи с потерпевшим мошенники после получения от последнего 15 тыс. долларов США для обмена, передали взамен два полиэтиленовых пакета с банкнотами по 200 гривен, отметив при этом, что это упакованные банком денежные средства в сумме 400 000 гривен.
Проверив указанные банкноты пострадавший обнаружил, что лишь незначительная их часть (около 3 тысяч гривен) являются подлинными, а остальные - подделка.