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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1553155415551556

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 174
вище 25.65
52%
90
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:26

  ЛАД написав:
  asti написав:....
А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ! :)

Не факт.
Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо?
И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.

А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.
"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.

Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.
"Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2739446-naftogaz-razmestil-evrobondy-na-1-milliard.html
Понятно, что % и у Минфина, и у Нафтогаза заметно выше того, что даёт МВФ, но тем не менее.
Ещё недавно мы на ушах стояли ради соглашений с МВФ и объясняли их необходимость тем, что это даст возможность выхода на мировые рынки заимствований. А теперь занимаем при приостановленном сотрудничестве с МВФ, да ещё и дешевле, чем раньше!

Да, ситуация именно такая с внешними займами. Но причина всего этого на поверхности лежит, но на нее здесь почему-то никто не обращает внимания.

Могу изложить, но все равно все удалят...
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:38

тас продаёт евро дешевле чем альфа покупает

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, что-то Альфа погорячилась..
Кстати, только сегодня рассматривал ее приложение на тему обмена. Вот у супруги есть ЗП карта их.. что ещё нужно открыть для покупки $ и как выводить его потом в нал?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54

  Василь-Рівне написав:Питання до нього як до Гуру.
...
Як гуру пояснить цю ситуацію?

:shock: :shock:
я что-то пропустил? :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:56

Что за причина? Изложите может успеем прочитать.

  buratinyo написав:
  SILVER_UA написав:
  buratinyo написав:евро и китайский юань упадут заметно

то есть, если в США снизят ставку, то евро упадет ? я поверхностно читаю всякие новости, прогнозируют как раз обратное. Да, и как Трамп собирается ослабить доллар не понимаю, если он крепнет сейчас ?

Благодарю за вопрос.

Во время валютных войн такой инструмент, как учетная ставка, не применяется - слишком он уж слабо эффективный. Учетная ставка эффективна только в условиях определенной экономической стабильности в мире, чего уже не видно.

Индекс доллара сейчас высок и после угроз Трампа (если они реальны, ведь никто не объявляет о своих истинных планах заранее на весь свет) спекулянты захотели выйти из доллара при его еще высоком курсе и поискать лучшее применение своему капиталу (например, чтобы войти в гривну через ОВГЗ или другие недооцененные пусть и рискованные, но очень доходные валюты).

НБУ имеет возможности для манипуляций с курсом гривны (при согласованности действий со всеми органами исполнительной власти). ФРС имеет значительно больший опыт и большие возможности для манипуляций с курсом доллара. Я знаю один способ чтобы обесценить национальную валюту - глобально начать скупку иностранной валюты за счет эмиссии собственной.
sebastian
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Доброе Утро !
Здоровья и Удачи.
Встречаем день 25.95 --26.10
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:05

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 56 922,7 (64 394,9 − 7 472,2) млн.
Овернайти - 15 184 (11 578 + 3 606) млн.

Загальна ліквідність 56 922,7 + 15 184 = 72 106,7(75 972,9 −3 866,2(+3 308,16)) млн. гривень.

Рефінансування - повернули -4 500 млн. грн.

Втратили загальної ліквідності на −3 866,2 млн.грн., що на 558,04 млн. більше, ніж вчора додали. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники додали всього 634 млн. гривень. Зміна пройшла за рахунок повернення рефінансування.

В пʼятницю новий тендер з підримки ліквідності за рахунок рефінансування.

Ліквідності досить!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 17 лип, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:06

Смешной курс в Радабанке 88/99
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,90/26,00
Danik
 
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