asti написав:.... А люди, я смотрю, играются: доллар, евро... портфели диверсифицируют... А зачем, позвольте полюбопытствовать? Если нерезы уже ярдами сюда валюту льют в ОВГЗ! Про гривну я вообще молчу. Значит, дефолта никто не ожидает, иначе бы не вкладывались. Значит, никаких кратных девалов в обозримом будущем, а сезонные колебания, если они и будут с лихвой перебьет (пока ещё высокая) ставка. То есть на ближайшие 2-3 года можно смело "пірнати в гривню" и всё будет тип-топ!
Не факт. Перед кризисом 1998 нерезы вкладывались в росс. бумаги аж гай шумел. Чем закончилось, напоминать не надо? И не забывайте, что для западных фондов 2 млрд. долл. не такая уж значительная сумма (с учётом того, что 2 млрд. вложил в наши ОВГЗ наверняка не один фонд). Какой-то суммой они могут рисковать ради возможного высокого дохода.
А вообще, у меня лично такой ажиотаж нерезов вызывает беспокойство. Когда практически одновременно 1 млрд. занимает Минфин и 1 млрд. Нафтогаз. Причём под невысокие по нашим меркам %.
"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов. Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов. Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.
Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%. "Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года. Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.
buratinyo написав:евро и китайский юань упадут заметно
то есть, если в США снизят ставку, то евро упадет ? я поверхностно читаю всякие новости, прогнозируют как раз обратное. Да, и как Трамп собирается ослабить доллар не понимаю, если он крепнет сейчас ?
Благодарю за вопрос.
Во время валютных войн такой инструмент, как учетная ставка, не применяется - слишком он уж слабо эффективный. Учетная ставка эффективна только в условиях определенной экономической стабильности в мире, чего уже не видно.
Индекс доллара сейчас высок и после угроз Трампа (если они реальны, ведь никто не объявляет о своих истинных планах заранее на весь свет) спекулянты захотели выйти из доллара при его еще высоком курсе и поискать лучшее применение своему капиталу (например, чтобы войти в гривну через ОВГЗ или другие недооцененные пусть и рискованные, но очень доходные валюты).
НБУ имеет возможности для манипуляций с курсом гривны (при согласованности действий со всеми органами исполнительной власти). ФРС имеет значительно больший опыт и большие возможности для манипуляций с курсом доллара. Я знаю один способ чтобы обесценить национальную валюту - глобально начать скупку иностранной валюты за счет эмиссии собственной.
Коррахунки - 56 922,7 (64 394,9 − 7 472,2) млн. Овернайти - 15 184 (11 578 + 3 606) млн.
Загальна ліквідність 56 922,7 + 15 184 = 72 106,7(75 972,9 −3 866,2(+3 308,16)) млн. гривень.
Рефінансування - повернули -4 500 млн. грн.
Втратили загальної ліквідності на −3 866,2 млн.грн., що на 558,04 млн. більше, ніж вчора додали. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники додали всього 634 млн. гривень. Зміна пройшла за рахунок повернення рефінансування.
В пʼятницю новий тендер з підримки ліквідності за рахунок рефінансування.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 17 лип, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.