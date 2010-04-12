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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не хотят 26 пробивать (
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:55
Тю... Нічого не розумію.
Дата____Всего____НБУ______Банки____Юрлица_Физлица_Нерезиденты
на 16.07 763143.15 337088.20 328776.26 23273.89 8842.23 65162.57
на 17.07 763534.91 337088.20 329139.46 23533.20 8881.78 64892.26
Де вчорашні 33 млрд.? Нерезиденти знову меньше на 270,31 млн. грн.
Чи вчорашні тільки сьогодні сплатять?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:04
Фонд гарантування отримав нового керівника
Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.
Рекрут обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування.
Також Адміністративна рада задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням з 17 липня Костянтина Ворушиліна з посади директора-розпорядника Фонду гарантування.
За словами Рекрут, перед командою Фонду стоїть завдання продовження виконання зобов'язань перед кредиторами банків і державою.
"Оскільки залишок боргу перед Міністерством фінансів наразі перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд грн за відсотками, найважливішим завданням, над яким Фонд працюватиме найближчим часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами", - сказала Рекрут.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.07.2019
грн за 100 доларів США 2586.00
Гривна укрепилась на 0.4 копейки.
Сопоставление этого результата с графиками котировок говорит о том, что активная фаза торгов началась очень рано, до 10-50 был проведен большой объем сделок, что компенсировало последующий рост. Такой характер торгов говорит, скорее всего, о присутствии одного или нескольких крупных продавцов, поскольку массовая мелочевка на рынок попадает позже. На графике мы видим начало сужения спреда, которое говорит о начале активности, с 10-20.
После 10-50 начался рост, который продлился около 40 минут, после чего наступил период стабильности на новых уровнях. Сейчас сделали шажок вниз. Посмотрим, получится ли нарисовать перевернутую миску?
Продаж валюти на міжбанківському ринку
15.07.2019
Усього, млн дол. США 347.4
Для понедельника много. Новая неделя продолжает тенденцию старой.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.
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