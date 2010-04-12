RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1554155515561557

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 174
вище 25.65
52%
90
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не хотят 26 пробивать (
CasinoAA90
 
Повідомлень: 28
З нами з: 10.05.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:55

Тю... Нічого не розумію.



https://bin.ua/news/finance/finances/23 ... 70719.html
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

Дата____Всего____НБУ______Банки____Юрлица_Физлица_Нерезиденты
на 16.07 763143.15 337088.20 328776.26 23273.89 8842.23 65162.57
на 17.07 763534.91 337088.20 329139.46 23533.20 8881.78 64892.26

Де вчорашні 33 млрд.? Нерезиденти знову меньше на 270,31 млн. грн. :shock:

Чи вчорашні тільки сьогодні сплатять?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:04

Фонд гарантування отримав нового керівника

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Рекрут обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування.

Також Адміністративна рада задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням з 17 липня Костянтина Ворушиліна з посади директора-розпорядника Фонду гарантування.

За словами Рекрут, перед командою Фонду стоїть завдання продовження виконання зобов'язань перед кредиторами банків і державою.

"Оскільки залишок боргу перед Міністерством фінансів наразі перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд грн за відсотками, найважливішим завданням, над яким Фонд працюватиме найближчим часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами", - сказала Рекрут.
Moneta
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.07.2019
грн за 100 доларів США 2586.00
Гривна укрепилась на 0.4 копейки.
Сопоставление этого результата с графиками котировок говорит о том, что активная фаза торгов началась очень рано, до 10-50 был проведен большой объем сделок, что компенсировало последующий рост. Такой характер торгов говорит, скорее всего, о присутствии одного или нескольких крупных продавцов, поскольку массовая мелочевка на рынок попадает позже. На графике мы видим начало сужения спреда, которое говорит о начале активности, с 10-20.
После 10-50 начался рост, который продлился около 40 минут, после чего наступил период стабильности на новых уровнях. Сейчас сделали шажок вниз. Посмотрим, получится ли нарисовать перевернутую миску?

Продаж валюти на міжбанківському ринку
15.07.2019
Усього, млн дол. США 347.4
Для понедельника много. Новая неделя продолжает тенденцию старой.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1434 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 30.09.15
Подякував: 180 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1554155515561557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: forumman38, olexandergrin і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6666 1437194
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 08:16
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1531, 1532, 1533
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15324 1815190
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 03:05
phantom_systems
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73455)
17.07.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.