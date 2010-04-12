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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1555155615571558>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 176
вище 25.65
52%
91
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не хотят 26 пробивать (
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:55

Тю... Нічого не розумію.



https://bin.ua/news/finance/finances/23 ... 70719.html
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

Дата____Всего____НБУ______Банки____Юрлица_Физлица_Нерезиденты
на 16.07 763143.15 337088.20 328776.26 23273.89 8842.23 65162.57
на 17.07 763534.91 337088.20 329139.46 23533.20 8881.78 64892.26

Де вчорашні 33 млрд.? Нерезиденти знову меньше на 270,31 млн. грн. :shock:

Чи вчорашні тільки сьогодні сплатять?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:04

Фонд гарантування отримав нового керівника

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Рекрут обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування.

Також Адміністративна рада задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням з 17 липня Костянтина Ворушиліна з посади директора-розпорядника Фонду гарантування.

За словами Рекрут, перед командою Фонду стоїть завдання продовження виконання зобов'язань перед кредиторами банків і державою.

"Оскільки залишок боргу перед Міністерством фінансів наразі перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд грн за відсотками, найважливішим завданням, над яким Фонд працюватиме найближчим часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами", - сказала Рекрут.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.07.2019
грн за 100 доларів США 2586.00
Гривна укрепилась на 0.4 копейки.
Сопоставление этого результата с графиками котировок говорит о том, что активная фаза торгов началась очень рано, до 10-50 был проведен большой объем сделок, что компенсировало последующий рост. Такой характер торгов говорит, скорее всего, о присутствии одного или нескольких крупных продавцов, поскольку массовая мелочевка на рынок попадает позже. На графике мы видим начало сужения спреда, которое говорит о начале активности, с 10-20.
После 10-50 начался рост, который продлился около 40 минут, после чего наступил период стабильности на новых уровнях. Сейчас сделали шажок вниз. Посмотрим, получится ли нарисовать перевернутую миску?

Продаж валюти на міжбанківському ринку
15.07.2019
Усього, млн дол. США 347.4
Для понедельника много. Новая неделя продолжает тенденцию старой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:44

  Yuri_61 написав:Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.

Алени обычно сидят в гривне и рассказывают о ее надёжности.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:49

  LuckyG написав:
  Yuri_61 написав:Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.

Алени обычно сидят в гривне и рассказывают о ее надёжности.

Те, кто вовсю вещают о надежности гривны, обычно в гривне не сидят (смотрим декларации)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

antey1969 написав:
  LuckyG написав:
  Yuri_61 написав:Як очікувано зростає курс бакса перед днем виборів, все як завжди
цікаво взнати, шо є причиною цього: зріс попит? Алєні видно ще не всі перевелися.

Алени обычно сидят в гривне и рассказывают о ее надёжности.

Те, кто вовсю вещают о надежности гривны, обычно в гривне не сидят (смотрим декларации)
Та ну, стОит таки аленей от загонщиков отличать)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:02

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019
починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019
100 дол. США 2586.4142 2586.2087
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.
Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.

Укрепление гривны год к году составило 36 копеек.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:19

  zzzzzz написав:orest
Я вот только сегодня решил немного диверсифицировать валютные сбережение путем покупки евро а не доллара как обычно, и вот те на, посыпались плохие прогнозы по евро ))

Вітаю, якщо Ви про мене, то я завжди, як тільки починається писанина аналітиків про район 1,2 пишу, що це фантастика (с).
Не так давно писав і Ви погодилися viewtopic.php?p=4692626#p4692626 Та Ваш вхід абсолютно не критичний. Найближчим часом будемо крутитися в 1,12-1,15. А якщо передумови походу євро під 1,1 намалюються, їх чітко буде видно...
П.С. Що там НБУ? Накуплявся сьогодні валюти? Хтось знає?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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