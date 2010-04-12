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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:18
СП500 не смог закрепится на отметке 3000 и отвалился, пока немного....
Помню тут на форуме были любители фунта, странно...куда они пропали ?))
Живите своим умом!
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