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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1555155615571558

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 176
вище 25.65
52%
91
25.55 - 25.6499
13%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:18

СП500 не смог закрепится на отметке 3000 и отвалился, пока немного....

Помню тут на форуме были любители фунта, странно...куда они пропали ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1555155615571558
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