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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1555155615571558

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 178
вище 25.65
52%
93
25.55 - 25.6499
12%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:38

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019
починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019
100 дол. США 2586.4142 2586.2087
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.
Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.

Укрепление гривны год к году составило 36 копеек.

Эксперды (см. выше) с Вами не согласны... 8)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:05

МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.
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