Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019
починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019
100 дол. США 2586.4142 2586.2087
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.
Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.
Укрепление гривны год к году составило 36 копеек.
Эксперды (см. выше) с Вами не согласны...