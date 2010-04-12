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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1555155615571558 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 178 вище 25.65 52% 93 25.55 - 25.6499 12% 22 25.45 - 25.5499 8% 14 25.40 - 25.4499 8% 15 25.35 - 25.3999 3% 5 25.30 - 25.3499 1% 2 25.25 - 25.2999 3% 5 нижче 25.25 12% 22 Всього голосів : 178 Додано: Сер 17 лип, 2019 21:38 Сибарит написав: Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019

починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019

100 дол. США 2586.4142 2586.2087

После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.

Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.

Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.



Укрепление гривны год к году составило 36 копеек. Офіційний курс гривні,розрахований до долара США о 15-30,дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019100 дол. США 2586.4142После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.Укрепление гривны год к году составило 36 копеек.

Эксперды (см. выше) с Вами не согласны... Эксперды (см. выше) с Вами не согласны... ТИХИЙ

Повідомлень: 2954 З нами з: 10.10.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 22:05 МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%. hxbbgaf Повідомлень: 20666 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1253 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 06:38 hxbbgaf написав: МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%. МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.

МВФ считает курс доллара США значительно завышенным

С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты

Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.



Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.



По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах



https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B2%D1%8 ... a-49623607





ПРЕДЫСТОРИЯ

Германию не первый раз критикуют за профицит во внешней торговле. Недавно министерство финансов США договорилось уже до того, что объявило "зависимость" ФРГ от экспортных отраслей и "малокровие" ее внутреннего рынка "тормозом для всей Европы".



От внешнеэкономических успехов Германии напрямую выигрывают и другие страны еврозоны, поскольку многие их предприятия являются поставщиками немецких компаний и получателями прямых немецких инвестиций. Не будь опирающаяся на экспорт немецкая экономика столь мощной, недавняя рецессия в еврозоне оказалась бы еще более глубокой и продолжительной.





Но теперь немецкий внешнеторговый профицит решила подвергнуть "углубленному анализу" и Еврокомиссия - "правительство" ЕС. Принятое в Брюсселе 13 ноября решение вызвало в Германии недоумение и даже возмущение.



Немецким компаниям предлагают искусственно снизить свою конкурентоспособность, взвинтив, например, зарплаты, чтобы тем самым облегчить жизнь странам Южной Европы? Получается, немцев еще и накажут за то, что они целое десятилетие упорно проводили реформы и довольствовались минимальным ростом доходов, чтобы обеспечить своей экономике эту самую международную конкурентоспособность?



Внутренний спрос в Германии министерство финансов США не без оснований называет "малокровным". Многие годы приоритетом для немецких профсоюзов на тарифных переговорах с работодателями было не повышение зарплат, а сохранение рабочих мест. Высокие налоги и всевозможные социальные отчисления тоже не очень способствуют росту индивидуального потребления.



Однако спрос на внутреннем рынке обеспечивают не только потребители, но и инвестиции - и государственные, и частные. Эксперты вот уже целый ряд лет единодушно отмечают в Германии ярко выраженную недоинвестированность. Так, с 2005 года капиталовложения частного бизнеса росли медленнее, чем его прибыли. Это означает, что с тех пор компании отложили до лучших времен порядка 460 миллиардов евро. Заставить предприятия вложить эти деньги в дело невозможно.



Но еще хуже ситуация с инвестициями федеральных, региональных и местных властей. По подсчетам различных научно-исследовательских институтов, государственным органам необходимо наверстать упущенные инвестиции в инфраструктуру и образование в размере чуть ли не 300 миллиардов евро. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что вот уже десять лет объемов государственных инвестиций не хватает даже для текущего ремонта, например, школ или дорог. Иными словами: режим жесткой экономии ведет к износу, даже к саморазрушению. МВФ считает курс доллара США значительно завышеннымС учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают экспертыПрезидент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионахГерманию не первый раз критикуют за профицит во внешней торговле. Недавно министерство финансов США договорилось уже до того, что объявило "зависимость" ФРГ от экспортных отраслей и "малокровие" ее внутреннего рынка "тормозом для всей Европы".От внешнеэкономических успехов Германии напрямую выигрывают и другие страны еврозоны, поскольку многие их предприятия являются поставщиками немецких компаний и получателями прямых немецких инвестиций. Не будь опирающаяся на экспорт немецкая экономика столь мощной, недавняя рецессия в еврозоне оказалась бы еще более глубокой и продолжительной.Но теперь немецкий внешнеторговый профицит решила подвергнуть "углубленному анализу" и Еврокомиссия - "правительство" ЕС. Принятое в Брюсселе 13 ноября решение вызвало в Германии недоумение и даже возмущение.Немецким компаниям предлагают искусственно снизить свою конкурентоспособность, взвинтив, например, зарплаты, чтобы тем самым облегчить жизнь странам Южной Европы? Получается, немцев еще и накажут за то, что они целое десятилетие упорно проводили реформы и довольствовались минимальным ростом доходов, чтобы обеспечить своей экономике эту самую международную конкурентоспособность?Внутренний спрос в Германии министерство финансов США не без оснований называет "малокровным". Многие годы приоритетом для немецких профсоюзов на тарифных переговорах с работодателями было не повышение зарплат, а сохранение рабочих мест. Высокие налоги и всевозможные социальные отчисления тоже не очень способствуют росту индивидуального потребления.Однако спрос на внутреннем рынке обеспечивают не только потребители, но и инвестиции - и государственные, и частные. Эксперты вот уже целый ряд лет единодушно отмечают в Германии ярко выраженную недоинвестированность. Так, с 2005 года капиталовложения частного бизнеса росли медленнее, чем его прибыли. Это означает, что с тех пор компании отложили до лучших времен порядка 460 миллиардов евро. Заставить предприятия вложить эти деньги в дело невозможно.Но еще хуже ситуация с инвестициями федеральных, региональных и местных властей. По подсчетам различных научно-исследовательских институтов, государственным органам необходимо наверстать упущенные инвестиции в инфраструктуру и образование в размере чуть ли не 300 миллиардов евро. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что вот уже десять лет объемов государственных инвестиций не хватает даже для текущего ремонта, например, школ или дорог. Иными словами: режим жесткой экономии ведет к износу, даже к саморазрушению. vitaliian

Повідомлень: 2877 З нами з: 06.04.16 Подякував: 701 раз. Подякували: 805 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1555155615571558 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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