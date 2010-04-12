Додано: Чет 18 лип, 2019 06:38

hxbbgaf написав: МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%. МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.

МВФ считает курс доллара США значительно завышеннымС учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают экспертыПрезидент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионахГерманию не первый раз критикуют за профицит во внешней торговле. Недавно министерство финансов США договорилось уже до того, что объявило "зависимость" ФРГ от экспортных отраслей и "малокровие" ее внутреннего рынка "тормозом для всей Европы".От внешнеэкономических успехов Германии напрямую выигрывают и другие страны еврозоны, поскольку многие их предприятия являются поставщиками немецких компаний и получателями прямых немецких инвестиций. Не будь опирающаяся на экспорт немецкая экономика столь мощной, недавняя рецессия в еврозоне оказалась бы еще более глубокой и продолжительной.Но теперь немецкий внешнеторговый профицит решила подвергнуть "углубленному анализу" и Еврокомиссия - "правительство" ЕС. Принятое в Брюсселе 13 ноября решение вызвало в Германии недоумение и даже возмущение.Немецким компаниям предлагают искусственно снизить свою конкурентоспособность, взвинтив, например, зарплаты, чтобы тем самым облегчить жизнь странам Южной Европы? Получается, немцев еще и накажут за то, что они целое десятилетие упорно проводили реформы и довольствовались минимальным ростом доходов, чтобы обеспечить своей экономике эту самую международную конкурентоспособность?Внутренний спрос в Германии министерство финансов США не без оснований называет "малокровным". Многие годы приоритетом для немецких профсоюзов на тарифных переговорах с работодателями было не повышение зарплат, а сохранение рабочих мест. Высокие налоги и всевозможные социальные отчисления тоже не очень способствуют росту индивидуального потребления.Однако спрос на внутреннем рынке обеспечивают не только потребители, но и инвестиции - и государственные, и частные. Эксперты вот уже целый ряд лет единодушно отмечают в Германии ярко выраженную недоинвестированность. Так, с 2005 года капиталовложения частного бизнеса росли медленнее, чем его прибыли. Это означает, что с тех пор компании отложили до лучших времен порядка 460 миллиардов евро. Заставить предприятия вложить эти деньги в дело невозможно.Но еще хуже ситуация с инвестициями федеральных, региональных и местных властей. По подсчетам различных научно-исследовательских институтов, государственным органам необходимо наверстать упущенные инвестиции в инфраструктуру и образование в размере чуть ли не 300 миллиардов евро. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что вот уже десять лет объемов государственных инвестиций не хватает даже для текущего ремонта, например, школ или дорог. Иными словами: режим жесткой экономии ведет к износу, даже к саморазрушению.