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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1556155715581559>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 178
вище 25.65
52%
93
25.55 - 25.6499
12%
22
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:38

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019
починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019
100 дол. США 2586.4142 2586.2087
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ.
Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.

Укрепление гривны год к году составило 36 копеек.

Эксперды (см. выше) с Вами не согласны... 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:05

МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:38

  hxbbgaf написав:МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.

МВФ считает курс доллара США значительно завышенным
С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты
Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.

Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах

https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B2%D1%8 ... a-49623607


ПРЕДЫСТОРИЯ
Германию не первый раз критикуют за профицит во внешней торговле. Недавно министерство финансов США договорилось уже до того, что объявило "зависимость" ФРГ от экспортных отраслей и "малокровие" ее внутреннего рынка "тормозом для всей Европы".

От внешнеэкономических успехов Германии напрямую выигрывают и другие страны еврозоны, поскольку многие их предприятия являются поставщиками немецких компаний и получателями прямых немецких инвестиций. Не будь опирающаяся на экспорт немецкая экономика столь мощной, недавняя рецессия в еврозоне оказалась бы еще более глубокой и продолжительной.


Но теперь немецкий внешнеторговый профицит решила подвергнуть "углубленному анализу" и Еврокомиссия - "правительство" ЕС. Принятое в Брюсселе 13 ноября решение вызвало в Германии недоумение и даже возмущение.

Немецким компаниям предлагают искусственно снизить свою конкурентоспособность, взвинтив, например, зарплаты, чтобы тем самым облегчить жизнь странам Южной Европы? Получается, немцев еще и накажут за то, что они целое десятилетие упорно проводили реформы и довольствовались минимальным ростом доходов, чтобы обеспечить своей экономике эту самую международную конкурентоспособность?

Внутренний спрос в Германии министерство финансов США не без оснований называет "малокровным". Многие годы приоритетом для немецких профсоюзов на тарифных переговорах с работодателями было не повышение зарплат, а сохранение рабочих мест. Высокие налоги и всевозможные социальные отчисления тоже не очень способствуют росту индивидуального потребления.

Однако спрос на внутреннем рынке обеспечивают не только потребители, но и инвестиции - и государственные, и частные. Эксперты вот уже целый ряд лет единодушно отмечают в Германии ярко выраженную недоинвестированность. Так, с 2005 года капиталовложения частного бизнеса росли медленнее, чем его прибыли. Это означает, что с тех пор компании отложили до лучших времен порядка 460 миллиардов евро. Заставить предприятия вложить эти деньги в дело невозможно.

Но еще хуже ситуация с инвестициями федеральных, региональных и местных властей. По подсчетам различных научно-исследовательских институтов, государственным органам необходимо наверстать упущенные инвестиции в инфраструктуру и образование в размере чуть ли не 300 миллиардов евро. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что вот уже десять лет объемов государственных инвестиций не хватает даже для текущего ремонта, например, школ или дорог. Иными словами: режим жесткой экономии ведет к износу, даже к саморазрушению.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Левобережная 25,92/26,00
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:15

Курс.ком.уа завалили и молчок, чтоб никто не видел роста на МБ? Не додержали 2 дня до выборов?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

25.90 -25.96 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС


...і ще думаєте, що курс взимку буде 30?.... ну, ну... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:26

Долярчик посмотрев это видео мвф и кредиторы простят нам долги, исчезнет коррупция, вырастет экономика и курс вернётся к 8ми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:26

Долярчик
Людина старається як може, я думаю щось таки вийде, зараз йде злам напрацьованої системи.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:32

  Долярчик написав:
...і ще думаєте, що курс взимку буде 30?.... ну, ну... :mrgreen:

ранніше я з нетерпінням очікував нової серії чи нового сезону серіалу Слуга народу ... А тепер кожен день по одній дві серії ! Дякую що голосували за продовження мого улюбленого серіалу ( одного з ) . :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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