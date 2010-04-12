Сибарит написав:Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 16.07.2019 17.07.2019 починає діяти з: 17.07.2019 18.07.2019 100 дол. США 2586.4142 2586.2087 После полудня доллар отыграл 0.2 копейки. Динамика оказалась очень скромной, несмотря на то, что котировки после 12 еще некоторое время пребывали в приподнятом состоянии. Это укрепляет подозрение в активной торговле с самого утра. Будет интересно послезавтра посмотреть обороты МБ. Незадолго до 12 котировки начали снижение и за час достигли окрестности значения справочного курса. После обеда наступила стабильность с очень легкой тенденцией к росту, результатом которого стала 1 копейка.
hxbbgaf написав:МВФ заявляет, что доллар переоценен на 6-12%.
МВФ считает курс доллара США значительно завышенным С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.
Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.
По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах
ПРЕДЫСТОРИЯ Германию не первый раз критикуют за профицит во внешней торговле. Недавно министерство финансов США договорилось уже до того, что объявило "зависимость" ФРГ от экспортных отраслей и "малокровие" ее внутреннего рынка "тормозом для всей Европы".
От внешнеэкономических успехов Германии напрямую выигрывают и другие страны еврозоны, поскольку многие их предприятия являются поставщиками немецких компаний и получателями прямых немецких инвестиций. Не будь опирающаяся на экспорт немецкая экономика столь мощной, недавняя рецессия в еврозоне оказалась бы еще более глубокой и продолжительной.
Но теперь немецкий внешнеторговый профицит решила подвергнуть "углубленному анализу" и Еврокомиссия - "правительство" ЕС. Принятое в Брюсселе 13 ноября решение вызвало в Германии недоумение и даже возмущение.
Немецким компаниям предлагают искусственно снизить свою конкурентоспособность, взвинтив, например, зарплаты, чтобы тем самым облегчить жизнь странам Южной Европы? Получается, немцев еще и накажут за то, что они целое десятилетие упорно проводили реформы и довольствовались минимальным ростом доходов, чтобы обеспечить своей экономике эту самую международную конкурентоспособность?
Внутренний спрос в Германии министерство финансов США не без оснований называет "малокровным". Многие годы приоритетом для немецких профсоюзов на тарифных переговорах с работодателями было не повышение зарплат, а сохранение рабочих мест. Высокие налоги и всевозможные социальные отчисления тоже не очень способствуют росту индивидуального потребления.
Однако спрос на внутреннем рынке обеспечивают не только потребители, но и инвестиции - и государственные, и частные. Эксперты вот уже целый ряд лет единодушно отмечают в Германии ярко выраженную недоинвестированность. Так, с 2005 года капиталовложения частного бизнеса росли медленнее, чем его прибыли. Это означает, что с тех пор компании отложили до лучших времен порядка 460 миллиардов евро. Заставить предприятия вложить эти деньги в дело невозможно.
Но еще хуже ситуация с инвестициями федеральных, региональных и местных властей. По подсчетам различных научно-исследовательских институтов, государственным органам необходимо наверстать упущенные инвестиции в инфраструктуру и образование в размере чуть ли не 300 миллиардов евро. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что вот уже десять лет объемов государственных инвестиций не хватает даже для текущего ремонта, например, школ или дорог. Иными словами: режим жесткой экономии ведет к износу, даже к саморазрушению.
Долярчик написав: ...і ще думаєте, що курс взимку буде 30?.... ну, ну...
ранніше я з нетерпінням очікував нової серії чи нового сезону серіалу Слуга народу ... А тепер кожен день по одній дві серії ! Дякую що голосували за продовження мого улюбленого серіалу ( одного з ) .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html