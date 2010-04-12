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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:34
vitaliian написав:Долярчик
посмотрев это видео мвф и кредиторы простят нам долги, исчезнет коррупция, вырастет экономика и курс вернётся к 8ми.
ну в свое время Польше простили долги . НЕ помню подробностей гуглить надо
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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