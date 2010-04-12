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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15591560156115621563>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:26

vitaliian
я себя уже упомянул скромно - ззззз :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:33

А хорошо так пошли, бодренько :D 03/06
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сейчас олени копыта поодбивают
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Василию Ровно лучше не читать

Я все прочитав на сайті мінфіну без відригування та перекручення фактів від різних осіб, в тому числі і журналістів. Більше того, задав декілька цікавих питань - ніхто не відповів і не захотів продовжувати профільну дискусію, бо там потрібно було думати, а це справа марудна, краще через себе пропускати тонни жуйки від різних "іспердів" перетравлених на їх смак в залежності від замовника та суми гонорару і вважати це істиною
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:36

  Долярчик написав:... ставку залишать без змін :P

Судячи з графіку таки зменшили, але на курс це суттєво не вплине.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:42

  zzzzzz написав:Подведем итоги

без изменений - Долярчик
-0,5 п.п. - velvet, ззззз, Сомик, Вкладчик, vitaliian, Patrick
-1 п.п. - SAndriy1, orest, Nazarkino
-1,5 п.п
-2 п.п. - lapay

-0,73 п.п Мизанторп

-1 п.п.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:42

  twin написав:
  Долярчик написав:... ставку залишать без змін :P

Судячи з графіку таки зменшили, але на курс це суттєво не вплине.


Еще ничего не уменьшили, решение в 14:00 объявят :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:45

  vitaliian написав:РадаБанк 25.89/26.02
кто не успел поспешите 26 на межбанке пробито

Питання, купувати не треба продавати зелень. І якщо продавати, чи не зарано, є ще завтра, можливо післязавтра.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:47

Станом на 17 липня українські аграрії зібрали 19,7 млн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 5,6 млн га або 58% до прогнозу. Зокрема, зібрано:

пшениці – 13,8 млн тонн з площі 3,7 млн га або 57% до прогнозу при врожайності 36,7 ц/га;
ячменю – 5,3 млн тонн з площі 1,6 млн га або 65% до прогнозу при врожайності 32,3 ц/га;
гороху – 524 тис. тонн з площі 232 тис. га або 82% до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га;
жита – 20 тис. тонн з площі 8 тис. га або 7% до прогнозу при врожайності 25,2 ц/га;
вівса – 7 тис. тонн з площі 3 тис. га або 2% до прогнозу при врожайності 22,1 ц/га.
Крім того, озимого ріпаку зібрано 2,2 млн тонн з площі 952 тис. га або 74% до прогнозу при врожайності 23,3 ц/га.


А это по прошлому году для сравнения.
Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 16,7 млн тонн з 5,34 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 31,3 ц/га. Зокрема:– озимої пшениці – 12,5 млн тонн з 3,8 млн га (60%) при врожайності 33,1 ц/га;– ярої пшениці – 23,7 тис. тонн з 10,0 тис. га (5%) при врожайності 23,8 ц/га;

Станом на 18 липня вже 6 областей завершили збирання озимого ячменю, ще 10 – близькі до завершення. Загалом по країні вже зібрано 2,8 млн тонн цієї культури з 805 тис. га, що відповідає 97% від прогнозних площ. Врожайність складає 35,1 ц/га.

Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 16,7 млн тонн з 5,34 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 31,3 ц/га. Зокрема:

– озимої пшениці – 12,5 млн тонн з 3,8 млн га (60%) при врожайності 33,1 ц/га;

– ярої пшениці – 23,7 тис. тонн з 10,0 тис. га (5%) при врожайності 23,8 ц/га;

– ярого ячменю – 855,4 тис. тонн з 440,5 тис. га (29%) при врожайності 19,4 ц/га;

– гороху – 465 тис. тонн з 287 тис. га (68%) при врожайності 16,2 ц/га.

Крім того, намолочено 30 тис. тонн жита з 12,9 тис. га (9%) при врожайності 23,3 ц/га та 5,7 тис. тонн вівса з 3,9 тис. га (2%) при врожайності 14,8 ц/га.

Триває збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 822 тис. га (84% до прогнозу) при врожайності 25,4 ц/га і зібрано 2 млн тонн

Також вже намолочено 8,7 тис. тонн ярого ріпаку з 5 тис. га (9%) при врожайності 17,1 ц/га.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:53

  zzzzzz написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:... ставку залишать без змін :P
Судячи з графіку таки зменшили, але на курс це суттєво не вплине.
Еще ничего не уменьшили, решение в 14:00 объявят :D
Конечно объявят. -1% смотрите график usd/uah//))
asti
 
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