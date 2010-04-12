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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1560156115621563>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 181
вище 25.65
52%
95
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обликова без изменений - KOKS
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:55

zzzzzz
Думаєте в кулуарах вже не знають про рішення)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро к доллару тоже растёт
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01

  twin написав:zzzzzz
Думаєте в кулуарах вже не знають про рішення)
Те, кому надо уже знают - смотрите на курс!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01

  zzzzzz написав:
Станом на 17 липня українські аграрії зібрали 19,7 млн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 5,6 млн га або 58% до прогнозу.
пшениці – 13,8 млн тонн з площі 3,7 млн га або 57% до прогнозу при врожайності 36,7 ц/га;


А это по прошлому году для сравнения.
Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 16,7 млн тонн з 5,34 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 31,3 ц/га. Зокрема:– озимої пшениці – 12,5 млн тонн з 3,8 млн га (60%) при врожайності 33,1 ц/га;– ярої пшениці – 23,7 тис. тонн з 10,0 тис. га (5%) при врожайності 23,8 ц/га;


сравниваю - вроде перемога?
и урожайность выше
и намолочено больше
т.е. есть шанс + 15-20% к прошлому году?
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 18 лип, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04

ЧИА
ну по цифрам вроде да, но там огромное значение имеет класс зерна которое соберут, от этого цена может в разы колебатся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Облікова до виборів без змін.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на какой отметке остановится рост? 26,35
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12

  zzzzzz написав:Подведем итоги

без изменений - Долярчик
-0,5 п.п. - velvet, ззззз, Сомик, Вкладчик, vitaliian, Patrick
-1 п.п. - SAndriy1, orest, Nazarkino
-1,5 п.п
-2 п.п. - lapay

-0,73 п.п Мизанторп



-0.5 мій прогноз
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14

  vitaliian написав:на какой отметке остановится рост? 26,35
Неважно. Это предвыборно-ставочное. Ненадолго.
asti
 
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