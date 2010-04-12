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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:54
Обликова без изменений - KOKS
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KOKS
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:55
zzzzzz
Думаєте в кулуарах вже не знають про рішення)
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twin
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:59
евро к доллару тоже растёт
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vitaliian
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01
twin написав:zzzzzz
Думаєте в кулуарах вже не знають про рішення)
Те, кому надо уже знают - смотрите на курс!
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asti
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:01
zzzzzz написав:
Станом на 17 липня українські аграрії зібрали 19,7 млн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 5,6 млн га або 58% до прогнозу.
пшениці – 13,8 млн тонн з площі 3,7 млн га або 57% до прогнозу при врожайності 36,7 ц/га;
А это по прошлому году для сравнения.
Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 16,7 млн тонн з 5,34 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 31,3 ц/га. Зокрема:– озимої пшениці – 12,5 млн тонн з 3,8 млн га (60%) при врожайності 33,1 ц/га;– ярої пшениці – 23,7 тис. тонн з 10,0 тис. га (5%) при врожайності 23,8 ц/га;
сравниваю - вроде перемога?
и урожайность выше
и намолочено больше
т.е. есть шанс + 15-20% к прошлому году?
Востаннє редагувалось ЧИА
в Чет 18 лип, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04
ЧИА
ну по цифрам вроде да, но там огромное значение имеет класс зерна которое соберут, от этого цена может в разы колебатся.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04
Облікова до виборів без змін.
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twin
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:07
на какой отметке остановится рост? 26,35
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vitaliian
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:12
zzzzzz написав:
Подведем итоги
без изменений - Долярчик
-0,5 п.п. - velvet, ззззз, Сомик, Вкладчик, vitaliian, Patrick
-1 п.п. - SAndriy1, orest, Nazarkino
-1,5 п.п
-2 п.п. - lapay
-0,73 п.п Мизанторп
-0.5 мій прогноз
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14
vitaliian написав:
на какой отметке остановится рост? 26,35
Неважно. Это предвыборно-ставочное. Ненадолго.
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asti
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