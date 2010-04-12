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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1560156115621563

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 180
вище 25.65
52%
94
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14

  vitaliian написав:на какой отметке остановится рост? 26,35

По логіці мали б повернутись на 26,50 як мінімум, а по факту невідомо, чи пройдемо 26,10(20)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:15

  asti написав:
  twin написав:zzzzzz
Думаєте в кулуарах вже не знають про рішення)
Те, кому надо уже знают - смотрите на курс!

т.е. если гривня дешевеет - значит ставку понизят?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:19

  vitaliian написав:на какой отметке остановится рост? 26,35

смотря ,что это за рост.
странно как то это рост связывать с выборами.
будем посмотреть.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.11 чую наближается стабилизец
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.07.2019
грн за 100 доларів США 2602.40
Доллар прибавил 16 копеек.
Торги проходят по обычному графику. Начали "пристрелку" с уровней вчерашнего закрытия, чуть расширив спред. С 10-20 до 11-15, в обычное время для основного изменения котировок, росли, после чего наступил обычный период стабильности. Судя по справочному, на обороты вышли около 11. Сейчас пытаемся расти еще.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета очень незначительно сократились - ликвидность перетекла в казначейство.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.07.2019
Усього, млн дол. США 475.1
Обороты очень хорошие, причем без вмешательства НБУ. Похоже, мы имеем дело с увеличившимся спросом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:28

  KOKS написав:26.11 чую наближается стабилизец

повторение прошлогоднего сценария?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:29

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:на какой отметке остановится рост? 26,35

смотря ,что это за рост.
странно как то это рост связывать с выборами.
будем посмотреть.

выборы на курс не влияют, если перед первым туром у проигравших были какие-то надежды, то теперь им точно нет смысла заводить кеш. За электорат Юга может побороться оппа-блок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:37

Подведем итоги

без изменений - Долярчик
-0,5 п.п. - velvet, зззззз, Сомик, Вкладчик, vitaliian, Patrick, греензон
-1 п.п. - SAndriy1, orest, Nazarkino, ЧИА
-1,5 п.п
-2 п.п. - lapay

-0,73 п.п Мизанторп
Живите своим умом!
zzzzzz
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